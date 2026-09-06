La Festa Major de Viladordis es converteix en la "més participada i amb més novetats" dels darrers anys
Una de les incorporacions d'aquesta edició del 2026 han estat els busos llançadora amb Manresa, que han estat "un èxit"
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La festa major de Viladordis d'aquest 2026 haurà estat "la més participada i la que ha tingut més novetats" d'aquests darrers anys. Són paraules de Lluís Sarró, secretari del Casal de Viladordis, que aquest migdia es mostrava "molt content de l'èxit, de la resposta i de l'afluència de la gent que hem tingut". La festa va començar divendres i finalitzarà amb una missa pels difunts de Viladordis, aquest dilluns a les 11 del matí.
Aquest diumenge al migdia, el Casal s'ha omplert per a celebrar el ja tradicional vermut popular, que tot i que es va recuperar només fa dos anys, ja s'ha convertit en un dels actes més estimats pels veïns. Mentre els assistents feien el vermut, amb patates, olives, fuet, i les begudes habituals, el grup Tres en punt amenitzava la festa. "És el moment on venen més veïns de Viladordis, familiars que potser ja no viuen aquí, hi ha aquest punt de retrobada entre totes les persones que són d'aquí i els de fora, que tenen la relació, aquesta vinculació familiar, amistosa, amb Viladordis", deia Sarró. Però el dissabte també es va omplir amb la botifarrada popular, que va fer "més de 400 botifarres. Es va omplir de gom a gom tot el casal, i va ser tot un èxit".
Però les principals novetats d'aquesta edició van ser el divendres, amb una ampliació de la programació impulsada per la Comissió Jove del Casal de Viladordis, i l'estrena d'un servei especial de busos llançadora fins al centre de Manresa de les 9 del vespre fins a la 1 de la nit. Per al secretari del Casal de Viladordis, "ha estat un èxit. L'any passat algú ens va comentar que si hi hagués autobusos fins més tard podríem venir, i ho vam demanar a l'Ajuntament". El servei regular acaba a les 9 del vespre, i, en canvi, per festa major, "ha anat fent un servei directe fins al centre de la ciutat, que força persones l'han fet servir tant divendres com dissabte a la nit". Aquesta serà una novetat que, segurament, "ha vingut per quedar-se".
I és que el divendres a la nit va ser el moment dels joves, amb un taller de salsa, el concert d’El Patio, un grup bagenc, i la sessió amb el DJ Max Töwel. I és que "quan fem concerts, mirem sempre de trobar grups que tinguin vinculació o bé amb Viladordis, o amb Manresa i comarca. Això és una cosa que volem potenciar en la mesura del possible", deia Lluís Sarró. Tot plegat per a un barri que se sent poble, com deia el lema de la samarreta feta expressament per a aquesta edició.
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