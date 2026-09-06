El Festivalet de Circ de Manresa tanca edició com a activitat "consolidada i esperada"
El festival ha ofert vuit espectacles gratuïts a L’Anònima i ha incorporat enguany un cabaret de l’Escola de Circ Rogelio Rivel per mostrar als més joves el camí cap a la professionalització
El Festivalet de Circ de Manresa ha tancat aquest dissabte la seva vuitena edició amb una bona resposta de públic i amb la sensació, per part de la direcció artística, d’haver consolidat una cita que ja forma part del calendari de finals d’estiu de la ciutat. Durant tres dies, del 3 al 5 de setembre, el recinte de l’Anònima ha concentrat vuit propostes de circ, a més de tallers, activitats participatives i música, totes de caràcter gratuït.
Els directors artístics del festival, Rat Serra i Arnau Serra, fan una valoració positiva d’una edició que, segons expliquen, ha tornat a demostrar que el Festivalet té un públic fidel. "Aquest any ha anat molt bé, amb bona resposta del públic", resumeix l'Arnau. "Ja és un festival consolidat, i la gent familiar ja s’ho coneix". La Rat afegeix que "és com una data que la gent ja espera, abans de començar l'escola. Hem tornat de vacances, anem al festival, i ja arranquem".
Una porta d’entrada al món professional
Una de les principals novetats de l’edició d’enguany ha estat la incorporació del Cabaret de Circ de l’Escola Rogelio Rivel, que divendres va portar a L’Anònima una mostra del treball dels alumnes dels estudis superiors de l’escola barcelonina. Fins ara, el festival ja reservava un espai a La Crica, l’associació de circ de la Catalunya Central, que hi ofereix tallers i una mostra del treball desenvolupat durant l’any. Enguany, però, s’hi ha volgut afegir el pas següent: els estudis superiors. La proposta responia a la voluntat "que el Festivalet no només mostri espectacles professionals, sinó també el recorregut que pot seguir una persona que s’inicia en el món del circ. La gent ha pogut veure què són uns estudis amateurs, què són uns estudis superiors, barrejat amb totes les companyies professionals", explica la Rat Serra.
L’objectiu és que aquesta combinació tingui continuïtat. "Intentarem que es quedi per cada any", assegura l'Arnau Serra.
Les moltes cares del circ
Més enllà d'una actuació concreta, la direcció artística reivindica la varietat com una de les característiques principals del Festivalet. La programació d'enguany ha combinat formats i llenguatges molt diferents, "des de propostes de petit format fins a espectacles amb grans estructures i vuit acròbates sobre l'escenari. Cada any intentem ensenyar molts colors i moltes maneres de fer circ", diu Rat Serra. "La voluntat és combinar solos, acrobàcia amb estructures, companyies nombroses i propostes més petites, així com llenguatges que van des del circ més poètic fins a formes més pròximes al circ tradicional". "No n'hi ha cap que destaqui per sobre de la resta, tots som una família, que ja costa prou remar...", hi afegeix l'Arnau. Com sempre, hi ha hagut companyies de tot l'estat i, fins i tot, de l'Argentina.
La música també hi ha tingut un paper complementari. Dijous i divendres hi va actuar DJ Nanjah Sound, mentre que dissabte, després de la cloenda circense, la música va continuar amb Humana Sound System, amb Natxo Tarrés i Roger Farré.
Una edició especialment difícil
Els responsables del Festivalet expliquen que enguany ha estat "especialment difícil tirar endavant el projecte. La celebració va coincidir amb un moment de forta tensió social a la ciutat, amb una manifestació que es desenvolupava a poca distància de L'Anònima, i amb un dol que nosaltres compartíem. Tot l'equip el coneixíem, i ens ha costat", diu la Rat Serra, en referència a Carles Vilajosana, la víctima de l'homicidi del dimarts a Manresa.
El context també va afectar la comunicació del festival: l'organització no va poder fer la roda de premsa prevista i aquesta situació va generar inicialment preocupació sobre la resposta del públic, sobretot perquè el dijous era el primer dia i, a més, era la primera vegada que l'acte inaugural es feia íntegrament a L'Anònima. I és que la substitució de les cadires del Kursaal va fer que fos impossible fer-ho a l'espai habitual.
"S'ha notat tot el que ha passat el que ha passat, però, al final, el públic ha respost. El dijous ja vam veure molta gent, més o menys com cada any", explica Rat Serra. I dissabte, jornada habitualment més multitudinària, l'espai es va tornar a omplir.
I per si no fos prou, l'organització també va haver de superar alguns imprevistos, com la cancel·lació de l'actuació de la companyia MUT, vinculada a l'Arnau Serra, que havia de representar el mateix espectacle divendres i dissabte i que incloïa una gran estructura de la denominada Roda de la Mort. Problemes de salut d'un dels artistes van obligar la companyia a suspendre tota la gira, i el Festivalet va haver de reaccionar a última hora i buscar una alternativa. "La solució va passar per recórrer a artistes de casa, que ja coneixíem"
Malgrat els canvis, la programació es va poder mantenir i el públic va continuar tenint una oferta de quatre espectacles gratuïts durant la jornada de dissabte. Amb la incorporació enguany d'una grada a una de les pistes. La Rat Serra i l'Arnau Serra, "els Serra!, bromegen", reivindiquen la necessitat de mantenir en marxa projectes culturals com el Festivalet fins i tot en moments complicats.
Al final, la resposta del públic ha estat la millor confirmació per a una organització que ja pensa en la novena edició. El Festivalet va néixer el 2018 i, vuit anys després, els seus responsables consideren que ara el repte és mantenir aquesta identitat i, sobretot, continuar fent del primer cap de setmana de setembre una mena de punt final de l'estiu abans de tornar a començar el curs.
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