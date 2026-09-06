Un grup de joves colpeja l'home que anaven a atracar a Manresa
La víctima, que va ser abordada al carrer, va ser agredida perquè no duia res de valor a sobre
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Manresa
Un home va ser agredit divendres al vespre a Manresa per un grup de joves que el volia atracar. Segons fonts policials, la víctima, que circulava pel carrer Aiguader, al barri de les Escodines, va ser abordat als volts de dos quarts de deu del vespre per un grup que li van demanar que els donés les seves pertinences.
L'home, segons va explicar a una agent de policia que es va trobar fortuïtament pel carrer, va dir als seus assaltants que no duia res a sobre, fet que era cert. Va ser aleshores quan el van empènyer i colpejar, fet que li va provocar un hematoma. Fet això, els joves van marxar. S'espera que en les properes hores presenti la denúncia corresponent.
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