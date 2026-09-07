Alba Iglesias, professora de català a Cal Gravat: «Treballem a partir de contextos reals i de l’entorn més proper de l’alumne»
Una docent de l'Aula d'Acollida Intensiva de Manresa explica com acompanya l'alumnat nouvingut, juntament amb una orientadora, en la seva arribada lingüística i emocional al sistema educatiu
Ruben Costa
Aprendre una nova llengua i adaptar-se a un entorn desconegut pot ser un gran repte per als joves que arriben a Catalunya. Els professors com, Alba Iglesias, que ensenya català a l'institut de Cal Gravat de Manresa, estan al capdavant de l’Aula d’Acollida Intensiva (AAI), un recurs clau on l'acompanyament emocional i el treball dels conceptes bàsics del català esdevenen la primera porta d'entrada.
Què és el primer que treballeu amb un alumne que acaba d’arribar al centre?
Quan arriben fem una procés d’acollida emocional de l’alumne. Poc abans que iniciï el recurs, mantenim una entrevista amb ell i la seva família per obtenir el màxim d’informació acadèmica i personal. A partir d’aquí, iniciem les classes, que parteixen dels conceptes més bàsics de la llengua catalana. Intentem treballar a partir de contextos reals i de l’entorn més proper de l’alumne. Per exemple, en les primeres classes treballem la presentació, la salutació o com expressar necessitats.
Quin perfil d’alumnes acostumeu a rebre? Arriben amb situacions i nivells molt diferents?
Rebem nois i noies de 3r i 4t d’ESO procedents de països diversos. El curs passat en teníem d’Algèria, el Marroc, Mali, Gàmbia, Ghana, Senegal, Veneçuela, el Brasil, l’Equador, Colòmbia, el Perú, el Pakistan, Ucraïna, etc. Solen tenir nivells acadèmics diferents, que venen determinats pel passat de l’alumne, els anys d’escolarització i el tipus d’escolarització rebuda.
Quant de temps acostuma a necessitar un alumne per adaptar-se al centre i poder seguir les classes amb normalitat?
Nosaltres tenim els alumnes unes 16 setmanes. A partir d’aquí tornen al seu centre d’origen i el fet de seguir les classes amb normalitat depèn de cada cas. Hi ha alumnes que ja fan el 100% de les classes ordinàries i n’hi ha que assisteixen algunes hores a l’aula d’acollida, combinant-ho amb les classes ordinàries. Pel que fa a l’adaptació al centre, sol ser molt ràpida.
Què és el que més sorprèn o costa als alumnes quan arriben al sistema educatiu català? I què és el que els ajuda més a adaptar-se?
A vegades, les mateixes famílies que han emigrat a Catalunya no saben que aquí es parla el català i que la llengua de l’escola i l’institut és el català. Això és el que els pot sorprendre més. D’altra banda, els ajuda a adaptar-se el fet de tenir companys que han fet el mateix camí que ells i que els tenen com a referents, i conèixer companys de diferents punts del món que en aquells moments estan en la mateixa situació.
El nombre d’aules d’acollida augmenta aquest curs. Des de la vostra experiència, què aporta tenir una aula d’acollida al centre?
Tenir una aula d’acollida al centre és fonamental per garantir, o contribuir, que l’alumnat nouvingut tingui més garanties d’èxit acadèmic, tant per l’ensenyament de la llengua com per l’acollida emocional que reben. A més, aquest curs comença una nova Aula d’Acollida Intensiva a l’Institut Lluís de Peguera. Per tant, aquest any ja no serem l’única AAI de Manresa.
Com es combina la feina de l’aula d’acollida amb la incorporació progressiva de l’alumne a l’aula ordinària?
No és el nostre cas, ja que no els incorporem a l’aula ordinària mentre són a l’AAI.
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