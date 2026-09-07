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Aquest dimecres arrenquen els treballs de millora de la calçada en un bon tram del carrer de Gaudí de Manresa

L’asfaltatge s’emmarca en el Pla de Millora de l’Espai Públic 2026 i comportarà afectacions al trànsit cinc dies

Un tram del carrer de Gaudí de Manresa on es faran treballs de repavimentació

Un tram del carrer de Gaudí de Manresa on es faran treballs de repavimentació / Google Maps/ChatGTP

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Regió7

Manresa

L’Ajuntament de Manresa iniciarà aquest dimecres, 9 de setembre, els treballs de millora del paviment d’un tram del carrer de Gaudí, entre el carrer de la Trieta i el carrer de Viladordis. L’actuació forma part del Pla de Millora de l’Espai Públic 2026, concretament de les actuacions previstes en matèria de millora de calçades.

Les obres d’asfaltatge comportaran diverses afectacions a la circulació i a l’estacionament a la zona.

Afectacions al trànsit

A partir de dimecres es tallarà el trànsit de vehicles al carrer de Gaudí, entre el carrer de laTrieta (cruïlla inclosa) i el carrer de Viladordis.

Durant els treballs:

  • Els vehicles que circulin pel carrer de Gaudí seran desviats pel carrer de Sant Joan d’en Coll, en direcció al carrer de Sant Cristòfol.
  • Els trams del carrer de la Trieta, passatge de la Trieta, carrer Foneria, carrer Arquitecte Montagut i carrer Sagrada Família propers al carrer de Gaudí tindran l’accés limitat als veïns i el trànsit es regularà en règim de cul-de-sac.
  • L’accés i la sortida dels guals situats dins del tram d’obres es permetran sempre que l’estat dels treballs ho faci possible i fora de l’horari de treball.
  • Es prohibirà l’estacionament en tot l’àmbit afectat per les obres.
  • Es traslladaran temporalment les tres àrees de recollida de residus situades al carrer de Gaudí, als números 40, 54 i 82.

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L’actuació té una previsió de durada de cinc dies. D’aquests, tres dies comportaran un tall total del tram afectat, mentre que durant els dos dies posteriors es produiran afectacions puntuals derivades dels treballs de pintura.

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