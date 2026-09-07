La Clínica Odontològica Universitària rep els primers 46 estudiants que hi faran la formació clínica amb pacients
L'equipament de la UManresa, que el curs passat va atendre més de 1.100 pacients, obre una nova etapa amb l'arribada de l'alumnat que hi cursarà aquest any i el vinent el quart i el cinquè curs del grau d'Odontologia
Regió7/G.C.
La Clínica Odontològica Universitària de Manresa inicia aquest dilluns una nova etapa amb la incorporació dels 46 estudiants de quart curs del grau en Odontologia de la Facultat de Medicina de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC). Durant aquest curs acadèmic hi desenvoluparan la formació clínica amb pacients. L'arribada de l'alumnat representa un pas important en la consolidació del projecte docent i assistencial de la clínica, inaugurada oficialment el mes de juliol passat, però amb activitat assistencial des del juliol de 2025.
Els alumnes del grau d'Odontologia han fet el primer, segon i tercer curs a la Universitat de Vic i el quart i cinquè curs el faran a Manresa.
Els estudiants han estat rebuts aquest matí en una sessió de benvinguda que ha servit per presentar-los el funcionament de les instal·lacions, els protocols assistencials i l'organització acadèmica del curs. Després de l’acollida han iniciat les classes de l'assignatura de Psicologia Clínica, que centrarà la seva activitat acadèmica durant aquest primer mes d'estada a la clínica.
Un mes de preparació abans de l'activitat amb pacients
Durant tot el mes de setembre, l'alumnat combinarà la formació teòrica de l’assignatura de Psicologia Clínica amb tallers pràctics i activitats de simulació prèvies a l'inici de l'activitat clínica. La formació pràctica començarà el 5 d'octubre. A partir d'aquella data, els estudiants treballaran amb pacients reals sota la supervisió del professorat i dels professionals de la Clínica Odontològica Universitària.
La seva activitat es desenvoluparà en 12 dels 17 boxes assistencials de què disposa actualment el centre. Els cinc espais restants es destinaran als estudiants del Màster en Ortodòncia i Control Postural, que també iniciarà la seva activitat clínica el mateix mes d'octubre.
El model formatiu dels estudis d'Odontologia atorga un pes molt destacat a la pràctica clínica. Aproximadament el 90% de la formació de quart curs es farà amb pacients, mentre que la resta correspondrà a formació teòrica especialitzada relacionada amb les diferents àrees de l'odontologia.
L'arribada d'aquest primer grup d'estudiants de quart consolida la funció docent per a la qual es va concebre l'equipament. La Clínica Odontològica Universitària disposa de 17 consultes completament equipades i de tecnologia avançada per a la diagnosi, la planificació i els tractaments odontològics. Va ser dissenyada per integrar en un mateix entorn la formació universitària i l'atenció assistencial, un model que permet als futurs odontòlegs adquirir experiència clínica en un context real i supervisat.
Més de 1.100 pacients atesos en el primer any de funcionament
Aquesta nova etapa arriba després del primer any complet de funcionament de la clínica, període durant el qual es van atendre més de 1.100 pacients i es va consolidar una oferta assistencial que inclou diferents especialitats odontològiques. La previsió és que la incorporació progressiva dels estudiants contribueixi a incrementar l'activitat clínica del centre i a ampliar-ne la capacitat de servei a la població.
La clínica combina aquesta activitat assistencial amb una clara vocació social, que es concreta en convenis amb diferents entitats i institucions del territori per facilitar l'accés a l'atenció bucodental a col·lectius vulnerables.
La Clínica Odontològica Universitària és fruit de la col·laboració entre la Fundació Universitària del Bages-UManresa i la Fundació d'Estudis Superiors en Ciències de la Salut (FESS), titular de la Facultat de Medicina de la UVic-UCC. El projecte forma part de l'estratègia de desenvolupament dels estudis de ciències de la salut a Manresa i reforça la vinculació entre docència, assistència i transferència de coneixement.
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