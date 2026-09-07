La Comissió 11 de Setembre demana penjar estelades als balcons com a resposta als darrers casos de repressió policial contra aquest símbol
Representants d’entitats ciutadanes seran els portadors, aquests dijous, de la pancarta que encapçalarà la 17a Marxa de Torxes per la independència a Manresa, que clourà l’escriptor i activista Víctor Alexandre
Regió7/G. Camps
La Comissió 11 de Setembre (formada per l’ANC Manresa i Òmnium Bages-Moianès) organitza, el dijous 10 de setembre, la 17a Marxa de Torxes per la Independència a Manresa, amb el suport logístic de la CUP, ERC, Junts per Catalunya i Poble Lliure, i "amb la voluntat que la societat civil es faci seva una marxa que vol reivindicar més que mai una nació lliure i sobirana, en un moment de repressió policial contra un símbol del moviment, com és l’estelada".
És per això que la Comissió 11 de Setembre demana a la ciutadania que pengi als balcons estelades, que es poden adquirir als locals de l’ANC i Òmnium, i també una hora abans de l’inici de la marxa, conjuntament amb les torxes, que es vendran al preu de 4 euros. El cartell d’aquesta dissetena edició és obra del manresà Joel Abad, il·lustrador, muralista i dissenyador gràfic amb una important trajectòria internacional.
El punt de concentració per a la marxa de torxes serà la plaça de Neus Català i Pallejà (Crist Rei), a 2/4 de 9 del vespre, i recorrerà el passeig de Pere III, la plaça de Sant Domènec, el carrer del Born, la Plana de l’Om i el carrer de Sant Miquel, fins a la plaça Major, on la colla castellera Tirallongues aixecarà un pilar en l’arribada. La marxa comptarà també amb la participació de grallers, tabalers, el grup d’acordions del Bages Botònics i la coral Refilets, de Música per la Llibertat, que tancarà l’acte amb el cant dels Segadors.
Els representants de les entitats adherides (ANC Manresa, Centre d’Estudis del Bages, Coordinadora de Jubilats i Pensionistes, Federació d’Associacions de Veïns de Manresa, Intersindical, Òmnium Bages-Moianès, Unió de Pagesos del Bages i USTEC-STEs (IAC) seran els portadors de la pancarta que obrirà la marxa.
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