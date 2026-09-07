Crim de Manresa: entitats de la regió demanen que no es criminalitzi el jovent
El Moviment Popular alerta que alimentar la por i criminalitzar el jovent no ajuda a combatre la violència, i demana reforçar els centres, els educadors de carrer, la salut mental i els programes de mediació i justícia restaurativa
El Moviment Popular de Manresa reclama reforçar la prevenció davant la violència juvenil i rebutja que la resposta es limiti a més policia i mesures punitives. En una roda de premsa celebrada aquest dilluns, després de la mort violenta de Carles Vilajosana, representants del moviment i de la comunitat educativa han defensat abordar les violències socials i comunitàries com "una problemàtica comunitària i de salut pública", i no únicament com una qüestió de seguretat.
Les entitats han expressat la seva consternació i el seu dol, i han defensat que cal una resposta "clara i ferma", que "no pot néixer de la por, de l’estigmatització ni de la criminalització dels joves, encara menys quan parlem de menors d’edat", en paraules de la Nora Miralles, del Moviment Popular.
Consideren que Manresa té violències que cal combatre, però recorden que les dades situen la ciutat dins dels estàndards de seguretat del país. En aquest sentit, Miralles ha criticat els relats que, segons ha dit, presenten una ciutat "postapocalíptica, ultraviolenta, on no es pot ni caminar de nit. Ni això és així, ni el que ha passat considerem que és representatiu del nivell de violència que es viu als carrers de la ciutat", ha afirmat. I que "la por pot trencar la cohesió social".
Les entitats convocants també han advertit del risc que la por sigui instrumentalitzada políticament. "Hi ha sectors polítics i econòmics que estan interessats a alimentar la por, distorsionar, instrumentalitzar aquesta por per criminalitzar comunitats senceres i el seu jovent. Joves no blancs al carrer de Manresa no és violència", han assenyalat.
Tres fases de prevenció
El Moviment Popular ha presentat una proposta de "prevenció integral" estructurada en tres fases, basada en models internacionals, i amb l’objectiu d’incidir sobre les causes socials i econòmiques de les violències, com la pobresa, l’exclusió social, el masclisme, la violència de gènere i intrafamiliar, el consum de drogues, l’abandonament escolar, la manca d’habitatge digne i les dificultats d’accés a l’atenció psicològica i a la salut mental.
En aquest àmbit, Miralles deia que "no podem tenir xavals de 15 i 16 anys malvivint en infrahabitatges, sense acompanyament, sense saber què els passarà demà", ha denunciat.
Crida a reforçar els centres educatius
Representants de la comunitat educativa han defensat que l’educació ha de tenir un paper central en la prevenció. Els centres, han explicat, són espais on es poden detectar situacions de "patiment, de desconnexió, d’exclusió social, de conflicte familiar, de problemes de salut mental o de manca d’expectatives de futur".
Però, en paraules d’Esther Plans, del sindicat USTEC-STEs, ha advertit que actualment no disposen dels recursos necessaris per assumir aquesta tasca. "Quan les aules estan massificades, quan falten professionals d’orientació, d’educació social, d’integració, psicologia o atenció a la diversitat, quan els serveis estan saturats, detectar a temps i acompanyar adequadament les situacions més complexes es converteix en una tasca enormement difícil", ha remarcat.
Subscriu-te per seguir llegint
- Un grup de joves colpeja l'home que anaven a atracar a Manresa
- Albert López i Marisol Hosta, guanyadors del Joc de Cartes amb La cuina d'en Tikus
- Vaig pensar que seria avorrit perquè no ens vam llançar ganivets
- Crim de Manresa: amics de la víctima que van tenir els sospitosos a les aules
- Descobreix els tres tipus de viatges de l’Imserso que fixa el Govern: destinacions, preus i dates
- Uns petards provoquen un incendi a Berga
- Crim de Manresa: Ceuta continua estant a mil quilòmetres del Bages
- Un home mig nu atura el trànsit al mig de Solsona