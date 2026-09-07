La CUP acusa l'extrema dreta d'utilitzar el crim de Manresa per a "generar més odi"
La portaveu del partit, Su Moreno, ha recordat que els delictes tenen responsables concrets, no nacionalitats ni orígens
EFE
La portaveu de la CUP, Su Moreno, ha acusat aquest dilluns als partits d'extrema dreta d'utilitzar el crim de la setmana passada a Manresa per a "generar més odi, racisme i fractura social", al mateix temps que ha rebutjat qualsevol forma de violència.
En roda de premsa, Moreno ha condemnat que s'aprofiti "el dolor d'una família per a assenyalar, criminalitzar i estigmatitzar a tot un col·lectiu" i ha recordat que "els delictes tenen responsables concrets, no nacionalitats ni orígens". "No permetrem que el dolor d'una ciutat sigui utilitzat com a combustible del feixisme", ha afegit la portaveu.
De la mateixa manera, ha criticat que es deshumanitzi i s'usi a les persones migrants a Ceuta com a "arma política", davant el que ha demanat garantir el dret d'acolliment amb dignitat enfront dels qui pretenen "guanyar quatre vots" a costa dels drets de la infància. Moreno ha qualificat la situació a Ceuta de "crisi humanitària" i ha dit que els "horroritza" el fet que diversos partits contribueixin a un "espectacle lamentable" que tracta als joves vulnerables com un problema de seguretat en lloc de veure'ls com a persones amb drets.
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