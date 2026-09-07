El curs comença amb l’acollida com a gran repte a la Catalunya central
Educació amplia els recursos per atendre l’alumnat nouvingut, però els docents reclamen més professorat i una reducció de les ràtios
Ruben Costa
L’arribada d’alumnat d’altres països als centres educatius de la Catalunya central és un dels reptes que afronta el sistema educatiu aquest curs 2026-27, especialment a l’hora de garantir que els alumnes que s’incorporen puguin adaptar-se al nou entorn, com aprendre la llengua i integrar-se progressivament en els centres.
El Departament d’Educació ha reforçat els recursos destinats a l’acollida de l’alumnat nouvingut. El curs 2026-2027 arrenca amb un total de 5.257 docents en tota la Catalunya central. Pel que fa exclusivament a les aules d’acollida, a tot Catalunya, el departament hi destina 2.141 docents, 500 més que el curs anterior. En total, les comarques de l’Anoia, el Bages, el Berguedà, el Lluçanès, el Moianès i el Solsonès concentren 6.151 preinscripcions, aquest any. Paral·lelament, també s’amplia el nombre d’aules d’acollida intensives (AAI). Aquest reforç respon, segons el Departament d’Educació, a les necessitats actuals del sistema i a l’arribada d’alumnat que encara no coneix el català i necessita un període d’adaptació lingüística i educativa.
Però disposar de més recursos no elimina totes les dificultats que es troben els centres en el dia a dia. La diversitat de perfils, edats, nivells educatius i trajectòries escolars de l’alumnat nouvingut, fa que l’acollida sigui un procés complex, que no només es limita a l’aprenentatge del català. Els centres també han d’acompanyar els alumnes en la seva adaptació al sistema educatiu, a les dinàmiques de l’escola o l’institut i, en molts casos, a una realitat social completament nova.
Quants alumnes són massa?
El debat sobre les ràtios i els recursos humans continua obert. Educació estableix 18 alumnes, la ràtio màxima de les aules d’acollida. Però des de la USTEC, entre altres sindicats, consideren que els grups haurien de ser més reduïts per poder oferir una millor atenció. El grup ideal, segons ells, seria entre 9 i 10 alumnes, el que significa, la meitat dels que hi ha ara. El sindicat defensa que treballar amb un grup més reduït, pot facilitar l’ensenyament d’alumnes amb nivells lingüístics i acadèmics molt diferents, com és el cas.
Per a Lídia Blanch, delegada de la USTEC a la Catalunya Central i mestra de l’Escola Sant Miquel de Castellgalí, l’aula d’acollida és una eina molt positiva i necessària, però el nombre d’alumnes és un dels elements que condicionen la qualitat de l’atenció. La complexitat augmenta especialment a partir dels 12 anys, quan els alumnes arriben als instituts amb edats, coneixements acadèmics i experiències escolars molt diverses. En aquests casos, l’objectiu no és només que aprenguin vocabulari o estructures bàsiques en català, sinó que adquireixin les eines necessàries per poder seguir progressivament les classes ordinàries als centres educatius.
La ràtio màxima establerta per Educació és de 18 alumnes per aula d’acollida. Si el nombre d’alumnes supera aquesta xifra, està prevista la creació d’una nova dotació. El problema, segons USTEC, és que la resposta no sempre és immediata. Blanch explica que entre la detecció de la necessitat i la posada en funcionament efectiva d’una nova aula poden passar un o dos mesos, ja que cal determinar l’espai disponible, organitzar el grup i disposar del professorat corresponent. Durant aquest període, el centre ha de continuar atenent l’alumnat nouvingut amb els recursos de què disposa.
Més enllà de la llengua
Aprendre català és una part fonamental del procés, però no és l’única. Les famílies que arriben de fora poden trobar-se amb qüestions que els són desconegudes: des de les colònies i les activitats extraescolars fins al funcionament de les agendes, les comunicacions amb el centre o la relació amb els tutors. En aquest sentit, el paper dels professionals de l’àmbit social pot ser important per facilitar aquesta adaptació i evitar que tota la responsabilitat recaigui sobre els docents. La mateixa realitat de l’alumnat també pot ser molt diferent. Alguns alumnes arriben després d’haver tingut una escolarització regular al seu país d’origen, mentre que d’altres presenten trajectòries educatives més irregulars. A això s’hi poden afegir situacions familiars complexes derivades del mateix procés migratori.
Les aules intensives
En aquest sistema també hi tenen un paper fonamental les aules d’acollida intensives (AAI), un recurs específic pensat principalment per a alumnat nouvingut de l’ESO que necessita una immersió lingüística més intensiva. La diferència principal respecte de l’aula d’acollida ordinària, és la intensitat i l’organització del recurs. Les AAI agrupen durant unes 16 setmanes, alumnes procedents de diversos instituts en un mateix centre, sense que deixin de pertànyer al seu institut d’origen. A la Catalunya Central, el desplegament d’aquest recurs també s’amplia: a Manresa, per exemple, aquest any entra en funcionament una nova AAI a l’Institut Lluís de Peguera.
Enmig d’aquest debat, per als nous alumnes que arriben als centres educatius de la regió, l’aula d’acollida és sovint la primera porta d’entrada al sistema educatiu català. Però l’experiència dels docents també posa sobre la taula la necessitat de disposar de prou professorat i de millorar les condicions dels centres per poder atendre adequadament aquesta diversitat d’alumnat.
Vaga el primer dia d’escola
Els sindicats Ustec, Intersindical i CGT mantenen la convocatòria de vaga per demà, 8 de setembre, primer dia de classe a Catalunya. Les dues organitzacions no van signar, després de consultar-ho a mestres i professors, l’acord que havien treballat amb el departament. Mantenen el seu suport a les millores, UGT i CC.OO., però aquestes formacions no tenen la majoria de la representació dels docents catalans.
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