La Federació d'Associacions de Veïns de Manresa reclama un pacte de ciutat davant l’augment de la preocupació per la inseguretat
La federació veïnal creu que des de les associacions es pot aportar molt més a la ciutat i ser part activa en la solució del problema
La Federació d’Associacions de Veïns de Manresa reclama a l’Ajuntament impulsar un Pacte de Ciutat per la Convivència, la Seguretat i la Inclusió davant del que considera una preocupació creixent dels veïns per la inseguretat. En un manifest, les associacions veïnals demanen abordar la situació "amb responsabilitat, però també amb determinació", i adverteixen que no es pot "ignorar-la ni minimitzar-la".
El document vincula una part del problema amb el model actual de polítiques socials municipals i reclama una revisió "a fons" dels circuits d’atenció i dels resultats d’aquestes polítiques. La FAVM defensa un model que combini la garantia dels drets socials amb el compliment de les normes de convivència i l’assumpció de responsabilitats. Entre les mesures que planteja hi ha un pla de presència i prevenció als barris, amb més coordinació entre la Policia Local, els Mossos d’Esquadra, els serveis socials, els centres educatius i les entitats. També proposa mesures específiques per protegir comerços, equipaments i escoles, així com la instal·lació de càmeres de videovigilància en punts especialment conflictius quan sigui legalment possible i estigui justificat.
El pacte hauria d’incloure, segons la federació, objectius i indicadors per avaluar els resultats, informació pública sobre els recursos destinats i mecanismes estables de participació de les associacions veïnals. La FAVM també reclama més recursos per a les entitats per poder participar en aquest procés amb garanties. Les associacions avisen que els veïns «no poden continuar esperant» i reclamen que l’Ajuntament passi «de les paraules als fets», amb compromisos, calendari, recursos i actuacions concretes.
En aquest sentit, la federació veïnal creu que "des de les associacions podem aportar molt més a la ciutat. Les persones que formem part de les associacions veïnals i de les entitats coneixem de primera mà la realitat dels barris, els seus problemes, les seves necessitats i també les seves potencialitats. Volem participar activament en aquest procés i treballar conjuntament amb l'Ajuntament i amb la resta d'agents de la ciutat per construir un model de ciutat compartit". Per això, proposen que l'Ajuntament estudiï un increment del finançament destinat a les associacions i entitats veïnals i, si és necessari, que es creï una partida específica destinada a la participació, la coordinació i el desenvolupament d'un model de ciutat compartit.
Fa uns dies, la Comissió de Seguretat de la federació d'Associacions de Veïns de Manresa ja va emetre un comunicat en el qual reclamava a l'Ajuntament que presenti un pla de seguretat i convivència.
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