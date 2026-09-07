Fundació ”la Caixa” aportarà 50.000 euros per equipar l’Edifici del Coneixement de Manresa
L’entitat aporta els diners per a la la futura àrea de recerca d’Althaia al nou edifici
Regió7
El director territorial de CaixaBank a Catalunya, Josep Maria González, i el director general de la Fundació Althaia, Manel Jovells, han signat un conveni de col·laboració sobre l’Edifici del Coneixement. En el marc d’aquest acord, Fundació ”la Caixa”, a través de CaixaBank, ha fet una aportació de 50.000 euros destinada a contribuir a l’equipament de la futura àrea de recerca d’Althaia al nou edifici.
Aquesta col·laboració representa una nova mostra del compromís de Fundació ”la Caixa” amb projectes que contribueixen al desenvolupament del territori i reforça el seu suport a la recerca, la innovació i la generació de coneixement en l’àmbit de la salut.
A través de l'àmplia xarxa d'oficines de CaixaBank, la més gran d'Espanya, els professionals poden detectar les necessitats més urgents i properes de cada territori, i canalitzar les ajudes de la Fundació ”la Caixa” dirigides a donar resposta a aquestes necessitats. El 2025, es van donar suport a més de 5.500 projectes de prop de 5.200 entitats socials.
Subscriu-te per seguir llegint
- Un grup de joves colpeja l'home que anaven a atracar a Manresa
- Albert López i Marisol Hosta, guanyadors del Joc de Cartes amb La cuina d'en Tikus
- Vaig pensar que seria avorrit perquè no ens vam llançar ganivets
- Crim de Manresa: amics de la víctima que van tenir els sospitosos a les aules
- Descobreix els tres tipus de viatges de l’Imserso que fixa el Govern: destinacions, preus i dates
- Uns petards provoquen un incendi a Berga
- Crim de Manresa: Ceuta continua estant a mil quilòmetres del Bages
- Un home mig nu atura el trànsit al mig de Solsona