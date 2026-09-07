Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Inici de cursCanvi de temps a CatalunyaSor Lucía CaramEsteladaCrim a ManresaJoc de Cartes
instagramlinkedin

Fundació ”la Caixa” aportarà 50.000 euros per equipar l’Edifici del Coneixement de Manresa

L’entitat aporta els diners per a la la futura àrea de recerca d’Althaia al nou edifici

Participants en la signatura del conveni entre Fundació 'la Caixa' i Althaia

Participants en la signatura del conveni entre Fundació 'la Caixa' i Althaia / Althaia

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Regió7

Manresa

El director territorial de CaixaBank a Catalunya, Josep Maria González, i el director general de la Fundació Althaia, Manel Jovells, han signat un conveni de col·laboració sobre l’Edifici del Coneixement. En el marc d’aquest acord, Fundació ”la Caixa”, a través de CaixaBank, ha fet una aportació de 50.000 euros destinada a contribuir a l’equipament de la futura àrea de recerca d’Althaia al nou edifici.

Aquesta col·laboració representa una nova mostra del compromís de Fundació ”la Caixa” amb projectes que contribueixen al desenvolupament del territori i reforça el seu suport a la recerca, la innovació i la generació de coneixement en l’àmbit de la salut.

A través de l'àmplia xarxa d'oficines de CaixaBank, la més gran d'Espanya, els professionals poden detectar les necessitats més urgents i properes de cada territori, i canalitzar les ajudes de la Fundació ”la Caixa” dirigides a donar resposta a aquestes necessitats. El 2025, es van donar suport a més de 5.500 projectes de prop de 5.200 entitats socials.

Notícies relacionades

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents