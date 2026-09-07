Equipaments del segle XIX a Manresa | Capítol 26 i últim
L’efímer Buen Retiro i l’imponent Teatre Conservatori
La segona meitat del segle XIX van néixer a Manresa dos equipaments molt diferents entre ells, tot i compartir la funció d’oferir un espai d’esbarjo als manresans
Per una banda, el Buen Retiro Manresano, que va durar setze anys, un teatre amb jardins a l’aire lliure; per l’altra, el Teatre Conservatori, que farà 150 anys el 2028
Com dèiem en l’últim article, a la segona meitat del segle XIX es van obrir dos nous grans espais teatrals i d’oci, un a l’aire lliure -el Buen Retiro- i, l’altre, un gran edifici a la cruïlla entre la ciutat antiga i la nova ciutat industrial que s’anava configurant, el Teatre Conservatori.
També es van obrir parcs d’atraccions i/o jardins d’esbarjo en moltes ciutats europees. A Barcelona, el primer parc d’atraccions es va inaugurar al costat del passeig de Gràcia i es coneixia amb el nom de Camps Elisis.
A la nostra ciutat, durant la mateixa època, també es van construir diferents teatres, molts dels quals efímers perquè s’obrien i tancaven al cap de pocs anys.
El 1877 es va construir, a prop del camí de Santpedor (actual carrer de Puigterrà de Dalt), i del carrer de Llussà, un teatre i jardins a l’aire lliure que només funcionaven durant els mesos d’estiu.
La primera notícia d’aquest espai d’esbarjo es va publicar en el diari Cardoner del 6 de juny de 1877: «Han empezado las obras para levantar un teatro de verano en la calle de Llusá, las cuales quedaran listas por todo el presente mes de julio. Muchísimo se hacía sentir la falta de un local de esta naturaleza donde el público pueda ir a pasar en las calurosas noches de verano, un rato de solaz y esparcimiento».
Al cap d’uns dies, el Semanario Manresano explicava que «adelantan los trabajos de construcción del nuevo teatro de verano que se erige en la calle Llusá».
El teatre ocupava un solar d’uns mil metres quadrats, es deia Buen Retiro Manresano, era d’iniciativa privada i es va obrir l’1 de juliol de 1877, tot i que en aquells moments encara estava per acabar perquè faltava cobrir la part del públic.
Malgrat això l’obertura va ser un èxit perquè va anar molta gent a la inauguració. Es va representar el drama Antonio de Leyva, un militar navarrès a les guerres italianes de primers del segle XVI i la sarsuela El hombre es debil, amb lletra de Mariano Pina i amb música de Francisco Asenjo.
El dijous i el divendres es van representar les primeres funciones d’abonament, amb el drama Flores y perlas, de Mariano Larra, la sarsuela El amor y el almuerzo, de Luis Olona, amb música del mestre Gaztambide i el drama històric La Capilla de Lanuza, de Marcos Zapata i la sarsuela catalana Primé jo..., de Narcís Campmany, amb música de Josep Ribera.
Una noticia del diari del 8 de juliol deia: «El domingo abrió sus puertas con gran éxito de público el teatro del Buen Retiro Manresano que una empresa particular ha levantado, como en las grandes capitales, en la calle de Llusá».
Pensat per a tota la família
Era un espia d’oci pensat per a tota la família, on es feien concerts en una glorieta que hi havia, teatre, espectacles de petit format, putxinel·lis per a la canalla, bar, jardins i també passeigs.
A l’any següent es va tornar a posar en funcionament amb algunes millores: «Adelantan rápidamente las obras y mejoras que se están llevando a cabo en el teatro del Buen Retiro, quedando ya la entrada completamente abierta. Proyéctense unos palcos que le darán mejor aspecto inaugurándose la temporada por las próximas Pascuas» (El Cardoner, núm. 93, /14/04/1878)
Acostumava a obrir la temporada el primer dia de Pasqua i tancava cap a finals de setembre. La venda d’entrades per als diferents espectacles programats es feia al número 9 del carrer de San Miquel, un dels més importants de la ciutat d’aquells anys.
El teatre va mantenir la seva activitat estival fins que en el solar s’hi va començar a construir el 1893 l’edifici de la Companyia d’Electricitat Manresana (CAME), que més tard es coneixeria amb el nom de l’Anònima. El Buen Retiro havia durat setze anys.
El Teatre Conservatori
A la mateix època es va obrir un nou teatre permanent que d’aquí a dos anys celebrarà els 150 anys de funcionament, el Teatre Conservatori.
Uns quants anys abans, el 1835, es va publicar un reial decret que suprimia tots els convents i monestirs religiosos masculins que no arribessin a un mínim de membres i els seus béns van ser posats a subhasta. A Manresa, aquesta ordre va afectar els convents dels mínims, dominics i carmelites.
Els dominics tenien al costat del portal de Sant Domènec o dels Predicadors l’església i el convent amb l’hort corresponent. D’acord amb el decret, l’Ajuntament va demanar a l’estat que li fos cedit tot l’edifici de Sant Domènec amb la intenció de destinar-lo «a escuela pública y otros objectos de utilidad comuna». Però no va ser fins al 23 de juny del 1849 quan l’Ajuntament va prendre possessió de l’antic convent, que, els primers anys, va tenir molts usos.
Finalment, l’11 de novembre del 1870 l’Ajuntament va demanar autorització al Govern Civil per construir un conservatori amb càtedres de declamació, música i cant i, al costat, un teatre a l’edifici de l’exconvent dels dominics. Al cap de dos anys es va rebre l’autorització per crear «un establecimiento de instrucción pública».
El teatre, obra de l’arquitecte Josep Torres Argullol, amb decoració d’Andreu Molleví, i amb Celdoni Portella Torra com a mestre d’obres, va ser possible gràcies a la creació d’una junta d’accionistes i d’uns pactes amb l’Ajuntament que establien que el teatre era de propietat municipal, però se cedia a aquesta junta perquè s’encarregués de la seva explotació i manteniment. La societat estava formada per 110 socis i hi trobem, entre d’altres, la major part dels noms de la burgesia local, com Manuel Oms, Francisco Basomba, Prudencio Comellas, Bernadino Alcañiz i Ignacio Sostres.
274.361 rals
Les obres van pujar 274.361 rals. La nit del 9 de novembre del 1878 -aviat farà cent cinquanta anys- es va inaugurar el Teatre Conservatori amb la representació d’Un Drama Nuevo (de Manuel Tamayo i Baus) i la comèdia La Novia del General, a càrrec de la companyia castellana d’Adelardo Rodríguez. També hi va actuar l’orquestra dirigida pel mestre Vallès i es van recitar poemes al·lusius a l’acte. L’endemà, es va representar el drama Juan Tenorio. La primera obra catalana es va representar el 30 de gener del 1879 i va ser Els de fora i els de dins.
El Conservatori es va convertir en el teatre de major categoria de la ciutat per la seva cabuda, la seva tipologia -a la italiana- i per la seva estètica en comparació als teatres i teatrets que hi havia aleshores a la ciutat. La seva imatge i centralitat es van potenciar encara mes amb l’obertura del passeig de Pere III i amb la construcció d’un gran nombre d’habitatges modernistes per a la burgesia manresana. La categoria de teatre principal de la ciutat la va mantenir -amb diferents alts i baixos- durant tot el segle XX.
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