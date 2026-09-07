L'acusat d'assassinar i maltractar la seva dona a Manresa accepta una pena de 26 anys de presó
L’home admet els fets i evita el judici amb jurat després d’arribar a un acord amb la Fiscalia i les acusacions
EFE
L'acusat de matar la seva dona embarassada després de múltiples maltractaments a Manresa, en un pis del carrer Gaudí, ha acceptat a l’Audiència de Barcelona la condemna de 26 anys i 2 dies de presó i inhabilitació, per tancar, maltractar i asfixiar fins a la mort la seva parella, que estava embarassada d’entre 16 i 18 setmanes, la nit del 5 al 6 de maig de 2023 a Manresa.
L’home, acusat d’un delicte de lesions, un delicte d’assassinat i un delicte d’avortament, ha reconegut davant la justícia els fets que se li imputaven després que la seva defensa, l’acusació particular, exercida per la família de la víctima; la popular, per la Generalitat de Catalunya, i la Fiscalia arribessin a un acord, cosa que ha evitat la celebració del judici amb jurat popular que havia de començar aquest dilluns i perllongar-se dues setmanes. El ministeri fiscal, que inicialment també l’acusava d’un delicte contra la integritat moral i un delicte de detenció il·legal, demanava en un principi per a l’home 32 anys de presó, però la pena s’ha rebaixat després de la confessió del processat i la unificació dels delictes relatius al maltractament.
La condemna, dictada in voce aquest mateix dilluns, inclou una indemnització de 175.000 euros per a cadascun dels hereus del pare de la víctima, mort fa uns mesos, i per a la seva mare, a la qual l’acusat no podrà acostar-se ni comunicar-se durant els 25 anys posteriors a la sortida de la presó. L’home, que a més resideix il·legalment a Espanya, també haurà de dur a terme 63 jornades de treballs en benefici de la comunitat durant la seva estada al centre penitenciari, i estarà sota llibertat vigilada els 5 anys posteriors al compliment de la pena de presó.
Segons l’escrit del ministeri fiscal, que l’acusat ha reconegut íntegrament, l’home i la víctima, de 31 anys en la data dels fets, havien iniciat una relació sentimental amb convivència entre setembre i octubre de 2022 a Manresa, una relació que va estar "sempre presidida pel menyspreu que ell sentia cap a la seva companya per la seva condició de dona". L’acusat, "extremadament gelós i controlador", revisava qui trucava a la seva parella al telèfon abans que ella pogués respondre, tenia enveja del seu anterior promès, anava a buscar-la al seu lloc de treball per evitar que pogués tornar a casa amb altres persones i li va prohibir passar el Nadal de 2022 amb la seva família, segons detalla l’escrit.
L’octubre de 2022, la va mantenir tancada en una habitació de casa de la seva mare durant dos dies, durant els quals la va colpejar a la cara i en altres zones del cos i li va ocasionar ferides, cosa que va tornar a fer almenys en una altra ocasió, l’abril de 2023. Entre les onze de la nit del 5 de maig de 2023 i les primeres hores de la matinada del dia 6, mentre tots dos eren al seu domicili a Manresa, l’home va atacar la seva parella, primer colpejant-la i després asfixiant-la fins a assassinar-la. L’acusat, segons sosté l’escrit del ministeri fiscal, "en actuar de la manera descrita també volia la mort del fetus que portava la dona al seu ventre" i del qual ell en coneixia l'existència. L’home roman en presó provisional per aquests fets des del 17 de maig de 2023.
El cas va provocar també una profunda commoció a Manresa, i a Prats de Lluçanès, d'on era originària la víctima.
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