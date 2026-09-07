L'Assemblea Educativa del Bages crida a la vaga el primer dia de classe i anuncia una mobilització des de bon matí
Considera que, malgrat que s'han aconseguit algunes millores, els problemes de fons continuen sense resoldre's i el sistema educatiu segueix patint mancances greus
A les 8 del matí hi ha convocatòria a l'Institut de Cal Gravat i a les 11 davant dels Serveis Territorials
L'Assemblea Educativa del Bages considera que “sense recursos el curs no pot començar amb normalitat”. És per això que crida a fer a la vaga fins que no s'aconsegueixin els mínims que considera imprescindibles. A Manresa, la convocatòria de la trobada és a les 8 del matí a l’Institut Cal Gravat i a les 11 davant dels Serveis Territorials per fer una macroassemblea educativa.
"Amb la tornada als centres, el personal educatiu de la Catalunya Central, de totes les etapes educatives, ens reafirmem en els motius que ens van portar a rebutjar, per dues vegades, el fals acord de país proposat pel Departament. La mobilització ha permès aconseguir algunes millores, però els problemes de fons continuen sense resoldre's. El sistema educatiu continua patint mancances greus. Es tanquen línies mentre les ràtios continuen sent insostenibles. La democràcia als centres es debilita cada vegada més. Falta personal d'atenció educativa per garantir una educació inclusiva real. El personal d'administració i serveis és insuficient. La burocràcia continua ofegant els centres. I davant les altes temperatures, el Departament continua proposant solucions improvisades, com ara posar ventiladors".
"Davant d'aquesta realitat, començar el curs com si no hagués passat res no és una opció. Tampoc ho és desconvocar les mesures de pressió que hem adoptat, com l'aturada de sortides i colònies. El Govern confiava que l'estiu refredaria el conflicte i que el personal educatiu abandonaria les seves reivindicacions. Però, ha passat exactament el contrari. Tornem als centres amb més força, amb les mateixes raons i amb la determinació de mantenir el pols. Perquè no volem pedaços. Volem una educació pública de qualitat, en català, inclusiva i amb els recursos que necessita. I una vegada més, serà el compromís i l'esforç de les treballadores i els treballadors de l'educació allò que permetrà sostenir els centres i garantir que l'alumnat rebi la millor educació possible, malgrat que el Departament continuï sense posar-hi els recursos necessaris".
Exigeix:
- Una inversió del 6% del PIB en educació.
- Una reducció efectiva de les ràtios.
- Una educació inclusiva real, amb els recursos necessaris.
- Més personal a tots els centres.
- Condicions laborals dignes per a totes les treballadores i treballadors de l'educació.
- Més democràcia i participació als centres educatius.
- Centres preparats per fer front a les altes temperatures i a l'emergència climàtica.
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