L'enverdiment del pati de la Renaixença, una de les principals obres de manteniment i millora a les escoles de Manresa
L'Ajuntament hi destina 321.411,96 euros i s’està instal·lant una caldera de biomassa a l'Escola Puigberenguer, amb una inversió de 460.000 euros, finançada en un 75% per la Diputació
El curs escolar començarà amb 11.000 alumnes, una xifra similar a la del curs passat
Regió7/G.C.
L’Ajuntament de Manresa ha destinat, aquest estiu, un total de 321.411,96 euros en obres de manteniment i millora als centres educatius de la ciutat. El gros dels treballs s’ha pogut portar a terme durant el període de vacances escolars, tot i que encara hi ha algunes actuacions que s’acabaran de completar al llarg de les properes setmanes. La inversió d’aquest estiu és lleugerament superior a la de l’any passat, quan s’hi van destinar 304.773 euros, i suposa un increment de més del 50% en comparació amb l’estiu del 2024, quan la inversió va ser de 191.272 euros.
Amb aquesta aportació, l’Ajuntament dona compliment a la competència municipal de vetllar per l'adequació de les escoles públiques d'educació infantil i primària, garantint espais de màxima qualitat per a l'alumnat i el professorat.
Plantació de 13 arbres i 15 arbustos
Una de les inversions més importants s’està fent a l'Escola Renaixença, amb una partida d'uns 45.000 euros. D'aquests, 33.000 euros han servit per finançar el projecte d'enverdiment del pati, una obra que crearà noves zones d'ombra i suposarà una gran millora climàtica per al centre. Aquesta intervenció té un valor molt simbòlic per a la ciutat, ja que permetrà que el centre torni a tenir la vegetació amb la qual va ser dissenyat en la seva inauguració l'any 1934, una zona verda que es va perdre durant la Guerra Civil arran de la construcció del refugi antiaeri. Aquest estiu s'ha dut a terme l'obra civil (escocells i sistema de reg) i, a la tardor, culminarà el projecte amb la plantació de 13 arbres i 15 arbustos. En paral·lel, durant les properes setmanes, també es faran treballs de millora acústica al gimnàs de la mateixa escola.
La resta de millores
A la resta de centres educatius també s'han executat millores. A l'Escola Puigberenguer s'ha instal·lat un nou paviment al gimnàs i s'han millorat les condicions de la pista poliesportiva. D'altra banda, a les escoles La Font i Pare Algué s'han repintat diverses aules i passadissos. En aquest darrer centre, properament es completaran les millores del pati amb la instal·lació d'una nova tanca per separar els espais d'esbarjo d'infantil i primària. A l’Escola Ítaca s’han posat noves estructures de joc (foto), i a la Serra i Húnter s’han fet millores en la insonorització del menjador. A més, s'han anat fent altres intervencions de manteniment més puntuals a la resta d'escoles públiques manresanes.
Més enllà d'aquestes actuacions, actualment s'estan enllestint les obres d'instal·lació d'una caldera de biomassa a l'Escola Puigberenguer. Es tracta d'una actuació emmarcada en el compromís del govern per la transició energètica que ha comptat amb una inversió de 460.766,97 euros, finançada en un 75% per la Diputació de Barcelona.
El curs escolar comença amb 11.000 alumnes
Manresa inicia aquest curs escolar amb uns 11.000 alumnes, una xifra similar a la de l’any passat, segons dades de l’Oficina Municipal d’Escolarització. En la distribució per etapes, 1.850 alumnes cursaran segon cicle d’educació infantil, prop de 4.900 són alumnat de primària i 3.950 d’Educació Secundària Obligatòria. Enguany, la ciutat amplia la xifra de grups de 2n 5è i 6è de Primària i també hi haurà dos grups més de 1r d’ESO.
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