Salvador Illa valora denunciar a la fiscalia les piulades de Sílvia Orriols sobre el crim de Manresa
El president de la Generalitat no descarta "la revisió d'algunes polítiques"
El president de la Generalitat, Salvador Illa, "està valorant" portar davant la fiscalia algunes de les piulades que ha fet Sílvia Orriols amb motiu de l'homicidi de Manresa. Illa, entrevistat a Catalunya Ràdio, i sobre les piulades fetes per la líder d'Aliança Catalana arran de la mort violenta de Carles Vilajosana el dimarts passat a la capital del Bages, ha respost que "sempre que s'observen comportaments que vulneren el marc legal i que atien l'odi, el govern actuarà. En aquest cas, ho estem valorant, i en aquest, i en tots, actuarem igual".
Pel que fa al cas en si, el president de la Generalitat ha dit que no es tanca a la revisió d'algunes polítiques. "Hi ha decisions que no s'han de prendre tampoc en calent. Hem d'anar veient com evolucionen les coses, jo no em tanco a una revisió, fins i tot permanent, d'algunes polítiques que han de respondre a les realitats que té el país". Illa ha afegit que "el que ens correspon a nosaltres és assegurar-nos que, tant la policia en el que depengui de nosaltres, com el Poder Judicial, tenen tots els recursos per fer la seva feina, que és vetllar perquè es respecti la llei. I aquell que ho infringeix, detenir-lo, posar-lo a disposició judicial i, si ha comès un delicte, que pagui amb totes les conseqüències".
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