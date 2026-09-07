S'amplia l'oferta d'activitats extraescolars per al curs 2026-2027 a Manresa
Les inscripcions s’obriran el 14 de setembre a les 12 h
Regió7
L'Ajuntament de Manresa ha publicat aquest dilluns tota l’oferta d’activitats extraescolars municipals pel curs 2026-2027, un programa que a quest any inclou noves propostes, entre les quals, activitats de circ, bàsquet, escriptura creativa i tallers per aprendre a tocar instruments i a compondre cançons. El llistat de propostes amb la informació de cadascuna d'elles i els enllaços d'inscripció es poden consultar a l’apartat web manresa.cat/extraescolars.
L’oferta d’aquest curs per activitats de primària inclou dues novetats, que són les activitats de circ i bàsquet, a la vegada que dona continuïtat a les activitats de teatre, escacs, multiesports, arts plàstiques, batucada, beisbol, dansa urbana i break dance. Aquest curs també incorpora al catàleg l’oferta d'activitats extraescolars de l'AFA de l'Escola Bages amb robòtica, patinatge, voleibol, bàsquet, cuina i anglès.
A secundària, s’ofereixen 13 activitats diferents, gairebé el doble més que l’any passat. Les noves propostes d’extraescolars són el Rock In! per aprendre a tocar un instrument i compondre cançons; arts plàstiques per potenciar la creativitat; tallers de xanques i circ, crochet, ukelele, salsa i escriptura creativa i poesia. Les propostes que es mantenen respecte del curs passat són teatre, Kung Fu i escacs.
També continuen les activitats esportives emmarcades en el programa JESA (Joventut Esportiva, Societat Activa), adreçat a joves a partir de 12 anys amb l'objectiu de fomentar hàbits saludables, fomentar la cohesió social i la participació activa a través de l'esport. En aquest marc, els i les joves podran jugar a futbol, voleibol, beisbol, practicar dansa urbana i altres activitats que s’aniran actualitzant aquí. Les inscripcions del programa JESA es fan en el lloc i hora en els quals comença l’activitat.
Les activitats de primària es duran a terme en diversos centres educatius de la ciutat i estan obertes a tots els infants, independentment de l'escola on estudien. Les de secundària i joves es faran en espais municipals específics preparats per acollir les propostes.
El període d'inscripcions a les activitats extraescolars serà del 14 al 28 de setembre i, en cas que hi hagi més demanda que places disponibles, es farà un sorteig el dijous 1 d'octubre al migdia per garantir l'equitat i la transp arència en l’assignació. Les activitats començaran a partir del 14 d'octubre i finalitzaran a finals de maig.
Canguratge i altres serveis municipals
El llibret d’activitats, a banda de les extraescolars, també inclou altres serveis municipals, com la Ludoteca Ludugurus, un espai dedicat al joc lliure i educatiu adreçat a nens i adolescents d'entre 4 i 17 anys. També s’ofereixen els serveis de canguratge “Temps X Viure” a la ludoteca Ludugurus i a l’espai LabTarda de FUB4. Aquesta oferta per a infants i adolescents és dirigida a les persones cuidadores, per tal de facilitar-los la conciliació laboral i familiar i oferir-los un temps de respir personal.
Pel que fa als serveis per a adolescents i joves, el catàleg inclou informació sobre el Casal de Joves La Kampana que organitza activitats al llarg de l’any, i de l'Oficina Jove del Bages, que ofereix altres serveis i atenció personalitzada a aquests col·lectius de població.
Trobareu tota la informació a manresa.cat/extraescolars, l’apartat de la pàgina web de l’Ajuntament de Manresa, des d'on també us podreu descarregar el llibret “La tarda és extra!” i fer les inscripcions.
“La tarda és extra!” és una iniciativa de l’Ajuntament de Manresa, a través del treball conjunt de les regidories d'Infància i Joventut, de Feminismes i LGTBI, d'Esports i Salut i d’Educació, en coordinació amb el Departament d’Educació i Formació Professional en el marc del Pla Educatiu d'Entorn de Manresa.
- Un grup de joves colpeja l'home que anaven a atracar a Manresa
- Albert López i Marisol Hosta, guanyadors del Joc de Cartes amb La cuina d'en Tikus
- Vaig pensar que seria avorrit perquè no ens vam llançar ganivets
- Crim de Manresa: amics de la víctima que van tenir els sospitosos a les aules
- Descobreix els tres tipus de viatges de l’Imserso que fixa el Govern: destinacions, preus i dates
- Uns petards provoquen un incendi a Berga
- Crim de Manresa: Ceuta continua estant a mil quilòmetres del Bages
- Un home mig nu atura el trànsit al mig de Solsona