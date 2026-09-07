Sindicats d'educació reclamen als Serveis Territorials de la Catalunya Central que garanteixin el respecte als acords adoptats als centres
USTEC·STEs, la Intersindical, CGT i COS, convocants de la vaga d'aquest dimarts, diuen que algunes direccions estarien promovent noves votacions, reintroduint les sortides i colònies, i buscant com revertir decisions preses
Regió7
La unitat sindical formada per USTEC·STEs, la Intersindical, CGT i COS, convocants de la vaga educativa del 8 de setembre, denuncia que algunes direccions de centres de la Catalunya Central estan intentant esquivar o deixar sense efecte acords adoptats pels claustres durant el curs passat.
En concret, els sindicats afirmen que han tingut coneixement de centres on, després que el claustre acordés no realitzar sortides i colònies durant el curs 2026-2027 en el marc de la campanya Aturem les sortides i les colònies, algunes direccions estarien promovent noves votacions, reintroduint aquestes activitats a la programació o buscant altres vies per revertir les decisions preses.
Les organitzacions recorden que la Llei d’educació de Catalunya estableix que el claustre és l’òrgan de participació del professorat en el control i la gestió de les activitats educatives del centre i li atribueix, entre altres funcions, la de programar aquestes activitats. Per tant, consideren que els acords adoptats vàlidament en l’àmbit de les seves competències no poden ser ignorats unilateralment per les direccions.
“La decisió de no realitzar sortides i colònies és una mesura extraordinària de pressió, adoptada en el marc del conflicte educatiu actual i amb voluntat temporal.” Els sindicats esmentats afirmen que “aquesta mesura es mantindrà mentre no hi hagi prou avenços per resoldre les reivindicacions plantejades pel professorat”.
La unitat sindical reclama als Serveis Territorials d’Educació de la Catalunya Central que facin arribar una instrucció clara a totes les direccions recordant el deure de respectar els acords dels òrgans col·legiats i de garantir procediments reals de deliberació i decisió col·lectiva. Finalment, els quatre sindicats exigeixen també el respecte escrupolós del dret fonamental de vaga aquest 8 de setembre, sense interpretacions expansives dels serveis mínims ni mesures que en dificultin l’exercici.
Subscriu-te per seguir llegint
- Un grup de joves colpeja l'home que anaven a atracar a Manresa
- Albert López i Marisol Hosta, guanyadors del Joc de Cartes amb La cuina d'en Tikus
- Vaig pensar que seria avorrit perquè no ens vam llançar ganivets
- Crim de Manresa: amics de la víctima que van tenir els sospitosos a les aules
- Descobreix els tres tipus de viatges de l’Imserso que fixa el Govern: destinacions, preus i dates
- Uns petards provoquen un incendi a Berga
- Crim de Manresa: Ceuta continua estant a mil quilòmetres del Bages
- Un home mig nu atura el trànsit al mig de Solsona