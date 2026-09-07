Vaga sí vaga no: docents del Bages exposen arguments per defensar les dues postures
Lluís Cano, professor de l'Institut Lluís de Peguera, considera que "s'ha de donar temps per assentar els acords als quals s'ha arribat"
Miquel Àngel Ramos, professor de l'Institut Sant Vicenç de Castellet, defensa l'aturada per "fer arribar les reivindicacions al Departament"
Gemma Camps/Ruben Costa
La convocatòria de vaga el primer dia del nou curs escolar no arriba amb l'acord majoritari d'anteriors aturades. Hi ha professors que defensen que cal mantenir el pols amb el Departament d'Educació i que és una manera de visibilitzar que encara hi ha molts temes pendents de resoldre i altres que creuen que, una vegada s'han posat els punts sobre les is i amb bona part de la societat conscienciada que cal millorar aspectes que fa temps que fallen, fer una aturada el primer dia de curs no és la millor idea. Regió7 ha parlat del tema amb professors de secundària del Bages.
Miquel Àngel Ramos, que exerceix la docència a l'Institut Sant Vicenç de Castellet, defensa la convocatòria i considera que encara hi ha reivindicacions pendents, malgrat les millores salarials dels darrers anys. "És una vaga convocada el primer dia de classe per donar veu que no comencem el primer dia amb normalitat". Per part seva, Lluís Cano, professor de música d'ESO i batxillerat a l'Institut Lluís de Peguera de Manresa, opina que "compartim diagnosi i ho hem fet arribar a la societat. Ara, cal compartir solucions i, per aconseguir-ho, no crec necessària una vaga, sinó espais de construcció, debat i propostes".
Arguments a favor
Ramos remarca que la qüestió salarial "és una part, però no ho és tot" i assenyala altres aspectes de les condicions dels treballadors públics que, segons afirma, continuen sense resoldre’s. També posa el focus en les ràtios dels centres i en les condicions de les aules. «Continuem amb ràtios iguals i amb 30 i escaig graus de temperatura a les aules», posa d'exemples. Reconeix que fer vaga el primer dia de curs té un impacte sobre els alumnes. «Tota vaga perjudica els alumnes», admet. Tot i això, defensa que és una eina necessària per fer arribar les reivindicacions al Departament i reclamar canvis estructurals. Laura Reguant, tutora i professora de l'Institut Lluís de Peguera, coincideix amb ell. A pesar que li agradaria iniciar el curs amb normalitat i fer classe als alumnes, pensa que el primer dia és una ocasió que s'ha d'aprofitar per fer visibles les reivindicacions que el professorat encara no ha resolt.
"Cal donar temps"
Cano puntualitza que "les anteriors vagues les he fet totes" i que, malgrat que "queden serrells per resoldre i punts per millorar, s’ha avançat en certes coses i s’ha de donar temps per assentar els acords als quals s’ha arribat". Dit això, fa notar que "les primeres vagues tenia molt clar què estàvem demanant, però ara em costa posar-ho blanc sobre negre" i creu que hi ha unes "expectatives que no toquen de peus a terra". Posa com a exemple que "no es poden climatitzar tots els centres d’un dia per l’altre. És lògic demanar-ho, però són molts centres i requereix una planificació a llarg termini". Pensa el mateix de les ràtios. "Veus que la tendència és anar-les disminuint i que van per aquest camí, però el que no es pot esperar és que del juny del 2026 al setembre del 2026 es passi de 30 alumnes a 15". Insisteix que "de coses a millorar n'hi ha moltes, però n'hi ha algunes que s’han acordat i estem pendents de desplegament, i cal donar temps".
"És molt desencertat"
Per altra banda, Cano considera que fer vaga el primer dia de classe "és molt desencertat" perquè és el dia que es fa l'acollida als estudiants després de tot estiu. Insisteix que "cal donar temps per treballar com a col·lectiu de manera interna i pensant en l'alumnat. Entenc l’impacte de dir que estem aquí i que no s’ha acabat, però penso que és desencertat", repeteix.
El centre Pla del Puig de Sant Fruitós de Bages ha confirmat a aquest diari que no secundarà la vaga. En canvi, el Peguera de Manresa sí que s'hi sumarà. La seva directora, Mercè Bacardit, comenta que de les 8 del matí, quan es podrà comprovar els professors que secunden finalment l'aturada, fins a les 9, quan hi ha prevista l'arribada de l'alumnat, l'equip del centre organitzarà els serveis mínims per oferir les classes amb la màxima "normalitat" possible. Al seu entendre, "motius per fer la vaga n'hi ha". Dit això, recalca que la convocatòria parteix dels sindicats i que, finalment, és cada professor qui decideix individualment si s'hi afegeix o no.
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