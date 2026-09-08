El Bages reivindica la pedra seca com a inspiració per a l'arquitectura del futur
La DO Pla de Bages i la Demarcació de les Comarques Centrals del COAC impulsen una jornada a Manresa que reunirà mestres margers, arquitectes, investigadors i institucions
Tindrà lloc el 24 de setembre al Casino dins la programació de Barcelona Capital Mundial de l'Arquitectura 2026 i actuarà com a preludi de la Trobada de la Pedra Seca als Territoris de Parla Catalana el 2027
Regió7
Al Bages, la pedra seca ha construït el paisatge durant segles a través del conreu de la vinya. Les milers de barraques, murs, feixes i tines que dibuixen el territori expliquen una història de treball, enginy i adaptació al medi que avui continua plenament vigent. Amb aquesta mirada, la DO Pla de Bages i la Demarcació de les Comarques Centrals del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC) organitzen la jornada tècnica Arquitectura de la pedra seca: llegat, tècnica i futur, que tindrà lloc el 24 de setembre de 2026 al Centre Cultura el Casino de Manresa.
La iniciativa s'emmarca en Barcelona Capital Mundial de l'Arquitectura 2026, un programa impulsat per la UNESCO i la Unió Internacional d'Arquitectes (UIA) que vol situar l'arquitectura al centre dels grans debats socials, culturals i ambientals del nostre temps. La jornada vol demostrar que la pedra seca no és només una tècnica del passat, sinó una font d'inspiració per construir el futur.
Quan el patrimoni es converteix en innovació
La tècnica de la pedra seca va ser reconeguda per la UNESCO com a patrimoni cultural immaterial de la humanitat perquè representa molt més que una manera de construir: és un coneixement col·lectiu transmès durant generacions que ha modelat alguns dels paisatges més característics de la Mediterrània.
Al Bages aquest patrimoni pren una dimensió singular. La recuperació de la vinya durant les darreres dècades ha tornat a fer valdre un paisatge on les barraques, els murs i les construccions tradicionals formen part inseparable de la identitat del territori.
Precisament aquest és el gran fil conductor de la jornada: posar en diàleg el coneixement ancestral dels margers amb l'arquitectura contemporània, la recerca universitària i les noves pràctiques de rehabilitació sostenible. "Quan observem una barraca de pedra seca no estem mirant només una construcció tradicional; estem descobrint una manera d'entendre el territori que encara avui pot inspirar noves formes de construir."
Una trobada entre oficis, paisatge i arquitectura
El programa reunirà professionals que representen totes les dimensions d'aquest patrimoni: des dels mestres margers fins als arquitectes que avui recuperen aquest coneixement per afrontar nous reptes constructius. Començarà amb el bloc L'Ànima de la Pedra Seca: paisatge, cultura i patrimoni, presentat per la secretària de la DO Pla de Bages, Eva Farré. Aquest primer espai posarà el focus en l'ofici del marger, la història del paisatge de pedra seca i les noves maneres de documentar i transmetre aquest coneixement, amb les intervencions de Xavier Laporta, Josep Soler Bonet i Cèlia Mallafré, arquitecta vinculada a l'Escola d'Arquitectura de Reus de la Universitat Rovira i Virgili.
Després de la pausa, el segon bloc, El futur de la pedra seca: innovació i continuïtat, abordarà aplicacions contemporànies de la tècnica tradicional amb experiències com l'arquitectura desenvolupada per Oriol Roselló, fundador de l'estudi Bangolo, o la rehabilitació de la Mina de l'Estany i el paisatge de pedra seca d'Olost, presentada per Jordi Morros i Neus Clotet.
La jornada culminarà amb una taula rodona moderada per David Aaron López, que reunirà representants de la Direcció General de Patrimoni Cultural, l'AADIPA, l'AASAP, GRETA, arquitectes i margers per reflexionar sobre el futur de la pedra seca en el context actual.
El Bages, laboratori viu de la pedra seca
La celebració de la jornada al Bages no és casual. El territori conserva un dels paisatges vitivinícoles més singulars de Catalunya, on la pedra seca ha estat l'eina que ha permès adaptar el conreu de la vinya a una geografia complexa. Aquesta relació entre arquitectura popular, agricultura i paisatge converteix la comarca en un espai privilegiat per reflexionar sobre com els coneixements tradicionals poden aportar respostes als grans reptes contemporanis: l'emergència climàtica, la construcció sostenible, la rehabilitació del patrimoni i la gestió del paisatge.
En aquest sentit, la jornada també reivindica la pedra seca com una forma de coneixement que continua viva perquè encara és útil.
La jornada és oberta a professionals de l'arquitectura, el patrimoni, la construcció, el món agrari, i a totes les persones interessades en la pedra seca i el paisatge. Les inscripcions ja estan obertes i es poden formalitzar a través del portal RuralCat, la plataforma de referència per a la formació i la transferència de coneixement del sector agroalimentari.
Una mirada que continuarà el 2027
La trobada del setembre també vol esdevenir un punt de partida per continuar reforçant la xarxa de professionals, institucions i persones vinculades a aquest patrimoni. Per això, la jornada actuarà com a preludi de la Trobada de la Pedra Seca als Territoris de Parla Catalana, prevista per a l'octubre de 2027, consolidant el Bages com un dels territoris de referència en la projecció contemporània de la pedra seca.
Subscriu-te per seguir llegint
- Un grup de joves colpeja l'home que anaven a atracar a Manresa
- Canvi radical de temps a la Catalunya central: arriben tempestes, calamarsa i més de 20 litres en mitja hora
- Juan José Ebenezer, mecànic: «Una cosa que tots feu malament és pujar al cotxe, posar l’aire condicionat i tancar les portes»
- Guanyen 50 milions a l’Euromilions i prenen una decisió que revoluciona el seu poble per sempre
- Necrològiques del 7 de setembre
- El curs comença amb l’acollida com a gran repte a la Catalunya central
- La Comissió 11 de Setembre demana penjar estelades als balcons com a resposta als darrers casos de repressió policial contra aquest símbol
- Alba Iglesias, professora de català a Cal Gravat: «Treballem a partir de contextos reals i de l’entorn més proper de l’alumne»