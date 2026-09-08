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Una dona és atesa pel SEM després que se li cremés la cuina a Manresa

Els Bombers de la Generalitat han treballat en l'incendi amb tres dotacions

Una ambulància del SEM en un servei

Una ambulància del SEM en un servei / ACN

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Jordi Torres Cusidó

Manresa

Una dona ha hagut de ser atesa pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) en veure's afectada per un incendi al seu domicili aquest dilluns a la nit a Manresa. El succés ha tingut lloc al passatge Pep Ventura, prop de les 23 hores, quan els serveis d'emergències han rebut l'avís.

El foc s'ha generat a la cuina del domicili, omplint l'habitació de fum però sense causar greus afectacions la resta de l'edifici. La inquilina ha estat qui ha donat l'avís i els Bombers de la Generalitat, hi han desplaçat tres dotacions per a combatre les flames. Una hora després de la seva arribada, les flames ja eren apagades i l'habitatge ventilat. Paral·lelament, una unitat del SEM ha atès la propietària, que havia patit afectacions a causa del fum, sense arribar a resultar greu.

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