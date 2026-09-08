Una dona és atesa pel SEM després que se li cremés la cuina a Manresa
Els Bombers de la Generalitat han treballat en l'incendi amb tres dotacions
Una dona ha hagut de ser atesa pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) en veure's afectada per un incendi al seu domicili aquest dilluns a la nit a Manresa. El succés ha tingut lloc al passatge Pep Ventura, prop de les 23 hores, quan els serveis d'emergències han rebut l'avís.
El foc s'ha generat a la cuina del domicili, omplint l'habitació de fum però sense causar greus afectacions la resta de l'edifici. La inquilina ha estat qui ha donat l'avís i els Bombers de la Generalitat, hi han desplaçat tres dotacions per a combatre les flames. Una hora després de la seva arribada, les flames ja eren apagades i l'habitatge ventilat. Paral·lelament, una unitat del SEM ha atès la propietària, que havia patit afectacions a causa del fum, sense arribar a resultar greu.
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