Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Inici de cursCanvi de temps a CatalunyaSor Lucía CaramEsteladaCrim a ManresaJoc de Cartes
instagramlinkedin

Educació xifra en un 7% el seguiment de la vaga a la Catalunya central

Els docents mobilitzats s'han concentrat a Manresa, amb una acció de protesta pels carrers i al davant dels Serveis Territorials d'Ensenyament

L'assemblea multitudinària que han celebrat els docents al davant dels Serveis Territorials d'Educació

L'assemblea multitudinària que han celebrat els docents al davant dels Serveis Territorials d'Educació / Dani Casas

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Laura Serrat

Laura Serrat

Manresa

El Departament d'Educació ha xifrat en un 7,05% el seguiment de la vaga de docents d'aquest dimarts, primer dia del curs, a la Catalunya central. Es tracta de les dades extretes del 63,35% dels centres de la regió que han informat sobre el nombre de participants a la vaga respecte al total de la plantilla.

En relació amb altres territoris, el seguiment a la Catalunya central ha estat superior al de Lleida (4,34%), Girona (6,98%) o Tarragona (6,82%), però inferior al seguiment d'altres zones com al Baix Llobregat (9,34%) o al Barcelonès (13,04%).

En el cas de la Catalunya central, els docents mobilitzats s'han concentrat a Manresa, on s'ha fet una acció de protesta pels carrers, després de dos intents fallits de tallar la C-55 pel bloqueig dels Mossos d'Esquadra. La mobilització ha clos amb una concentració davant dels Serveis Territorials d'Educació, on s'han penjat pancartes a la façana a favor de l'educació pública i s'ha llegit un manifest per reclamar la reducció de les ràtios, l'augment del personal i més recursos per a l'escola inclusiva.

Notícies relacionades

Després de reunir-se en assemblea, els docents han anunciat que hi haurà més mobilitzacions si el Departament no està disposat a negociar les propostes de millora.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un grup de joves colpeja l'home que anaven a atracar a Manresa
  2. Canvi radical de temps a la Catalunya central: arriben tempestes, calamarsa i més de 20 litres en mitja hora
  3. Juan José Ebenezer, mecànic: «Una cosa que tots feu malament és pujar al cotxe, posar l’aire condicionat i tancar les portes»
  4. Guanyen 50 milions a l’Euromilions i prenen una decisió que revoluciona el seu poble per sempre
  5. Necrològiques del 7 de setembre
  6. El curs comença amb l’acollida com a gran repte a la Catalunya central
  7. La Comissió 11 de Setembre demana penjar estelades als balcons com a resposta als darrers casos de repressió policial contra aquest símbol
  8. Alba Iglesias, professora de català a Cal Gravat: «Treballem a partir de contextos reals i de l’entorn més proper de l’alumne»

Educació xifra en un 7% el seguiment de la vaga a la Catalunya central

Educació xifra en un 7% el seguiment de la vaga a la Catalunya central

L’Associació Contra el Càncer de Manresa prepara una exposició i subhasta de pintures

L’Associació Contra el Càncer de Manresa prepara una exposició i subhasta de pintures

David Checa puja al podi en la segona cursa a l'Slovakiaring

David Checa puja al podi en la segona cursa a l'Slovakiaring

Mestres i professors de la Catalunya central alcen la veu en la vaga del primer dia de curs: "Cada vegada és més difícil fer classe"

Mestres i professors de la Catalunya central alcen la veu en la vaga del primer dia de curs: "Cada vegada és més difícil fer classe"

Aiguamolls al costat dels embassaments: una oportunitat per recuperar biodiversitat

Aiguamolls al costat dels embassaments: una oportunitat per recuperar biodiversitat

La Séptima ja té data d’estrena: el nou canal arriba amb nou grans fitxatges

La Séptima ja té data d’estrena: el nou canal arriba amb nou grans fitxatges

La Selènika continua pedalant de la mà de la Penya Ciclista Navarcles

La Selènika continua pedalant de la mà de la Penya Ciclista Navarcles

Niubó obre un debat "més enllà dels sindicats" per definir el model educatiu de Catalunya de la pròxima dècada

Niubó obre un debat "més enllà dels sindicats" per definir el model educatiu de Catalunya de la pròxima dècada
Tracking Pixel Contents