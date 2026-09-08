Educació xifra en un 7% el seguiment de la vaga a la Catalunya central
Els docents mobilitzats s'han concentrat a Manresa, amb una acció de protesta pels carrers i al davant dels Serveis Territorials d'Ensenyament
El Departament d'Educació ha xifrat en un 7,05% el seguiment de la vaga de docents d'aquest dimarts, primer dia del curs, a la Catalunya central. Es tracta de les dades extretes del 63,35% dels centres de la regió que han informat sobre el nombre de participants a la vaga respecte al total de la plantilla.
En relació amb altres territoris, el seguiment a la Catalunya central ha estat superior al de Lleida (4,34%), Girona (6,98%) o Tarragona (6,82%), però inferior al seguiment d'altres zones com al Baix Llobregat (9,34%) o al Barcelonès (13,04%).
En el cas de la Catalunya central, els docents mobilitzats s'han concentrat a Manresa, on s'ha fet una acció de protesta pels carrers, després de dos intents fallits de tallar la C-55 pel bloqueig dels Mossos d'Esquadra. La mobilització ha clos amb una concentració davant dels Serveis Territorials d'Educació, on s'han penjat pancartes a la façana a favor de l'educació pública i s'ha llegit un manifest per reclamar la reducció de les ràtios, l'augment del personal i més recursos per a l'escola inclusiva.
Després de reunir-se en assemblea, els docents han anunciat que hi haurà més mobilitzacions si el Departament no està disposat a negociar les propostes de millora.
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