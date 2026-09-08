Els Mossos detenen dos menors més presumptament relacionats amb la mort violenta de Carles Vilajosana
Els dos menors detinguts, de 16 anys, se sumen als dos detinguts la setmana passada
Els Mossos d’Esquadra de la DIC han detingut avui a Manresa dos menors, de 16 anys, presumptament relacionats amb la mort violenta de Carles Vilajosana a la capital del Bages la setmana passada. Amb aquestes detencions, ja són quatre els menors detinguts en relació a aquesta mort.
Els fets es remunten a la matinada del dimarts 1 de setembre quan els Mossos d'Esquadra van rebre un avís per una agressió a Manresa. Diverses patrulles es van desplaçar al lloc dels fets on van localitzar un home ferit de gravetat. Els agents van iniciar maniobres de reanimació, que posteriorment van continuar dues unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Malgrat els esforços dels serveis d'emergència, finalment l’home va morir. Hores després, els Mossos d’Esquadra, van detenir aquest dos menors, de 15 i 16 anys d'edat, per la seva presumpta vinculació amb la mort del veí de Castellnou de Bages, que va ser apunyalat al carrer. Ambdós van ingressar al centre de Can Llupià, de Barcelona. Hores d'ara doncs, ja són quatre els detinguts per aquest cas, però la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos encara manté la investigació oberta.
Els fets
Vilajosana havia estat al Correfoc de Manresa, com feia cada any. Va gaudir-lo amb els seus fills bessons i quen va ser hora que la seva exparella se'ls endugués a dormir, va seguir la festa amb els seus amics. Aquest grup de menors ara detingut és el que va enfrontar-se amb el grup de Vilajosana, que també era de quatre membres, després del Correfoc de Manresa, i després que la víctima intentés separar una baralla d'aquests menors amb un altre grup. A partir d'aquí, i fins que es va produir l'apunyalament mortal al carrer Divina Pastora, els dos grups van marxar en una picabaralla constant.
Pel que ha trascendit, els dos primers detinguts tenien antecedents per agressions amb arma blanca, com la que va patir un cambrer d'un bar del mateix carrer de la Divina Pastora, però el grup en sí ja era més que conegut en cercles policials. Per això també, quan els testimonis dels fets van fer la descripció, la DIC no va tenir dubtes de qui havia de buscar.
Ara comença una vegada més el procés de quan la policia deté un menor d'edat d'entre catorze i disset anys a Espanya, un protocol regulat per la Llei de Responsabilitat Penal dels Menors que es diferencia clarament del dels adults per garantir la seva protecció. Des del mateix moment de l'arrest, els agents tenen l'obligació estricta de notificar la situació de forma immediata als pares o tutors legals, així com a la Fiscalia de Menors. El jove mai pot compartir dependències ni cel·les amb detinguts majors d'edat, de manera que ha de romandre custodiat en zones específicament reservades per a menors. A més, té el dret fonamental a ser assistit per un advocat i a estar acompanyat pels seus progenitors durant la declaració. Un límit clau d'aquest procés és el temps, ja que la detenció policial no pot superar mai les vint-i-quatre hores, termini dins del qual la policia ha de posar el menor en llibertat o lliurar-lo a la disposició del Fiscal de Menors, qui assumeix la direcció total de la investigació.
Aquestes detencions arriben hores d’abans d’una nova concentració de rebuig convocada per avui al centre de Manresa.
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