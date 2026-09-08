L’Escola Jeroni de Moragas d’Ampans amplia dues unitats pe atendre 16 alumnes nous
Educació reforça el centre amb quatre mestres tutors i dos educadors, i assessorarà 55 escoles ordinàries de les comarques centrals
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L’Escola d’Educació Especial Jeroni de Moragas d’AMPANS ha començat aquest dimarts al matí el curs 2026-2027 amb l’ampliació de dues unitats educatives, amb vuit alumnes cadascuna, que permetran donar resposta a un total de 16 alumnes més amb necessitats específiques de suport educatiu.
Per fer possible aquesta ampliació i garantir una atenció educativa personalitzada, el Departament d’Educació ha ampliat el personal de manera extraordinària incorporant quatre mestres tutors i dos educadors.
Amb les dues noves unitats educatives en funcionament, l’Escola Jeroni de Moragas atendrà aquest curs un total de 289 alumnes en l’etapa d’ensenyament obligatori, procedents principalment del Bages, el Solsonès i el Moianès. El centre ofereix una resposta educativa adaptada a les necessitats de cada alumne, a través d’itineraris personalitzats i dels suports professionals necessaris per afavorir-ne l’aprenentatge, l’autonomia i la participació.
Suport a 55 escoles de la Catalunya Central
La tasca de l’Escola Jeroni de Moragas va més enllà de l’atenció a l’alumnat escolaritzat al mateix centre. Com a Centre d’Educació Especial Proveïdor de Serveis i Recursos (CEEPSIR) posa el coneixement i l’experiència dels seus professionals al servei de les escoles ordinàries per facilitar que els alumnes amb necessitats educatives especials puguin continuar aprenent i participant en entorns inclusius.
Aquest curs, l’equip CEEPSIR de l’escola acompanyarà 55 centres educatius de la Catalunya central, nou més que el curs anterior. Els professionals treballen conjuntament amb els equips docents per orientar-los, adaptar estratègies educatives i facilitar els recursos i suports que necessita cada alumne. Durant el curs anterior, el servei va donar suport a 46 centres del Bages i el Solsonès.
El creixement de l’escola i del CEEPSIR posa de manifest dues necessitats complementàries: garantir una atenció especialitzada als alumnes que requereixen suports intensius i, al mateix temps, reforçar les escoles ordinàries perquè puguin avançar cap a una educació més inclusiva.
El debat sobre el futur de l’escola inclusiva
Segons l’Escola Jeroni de Moragas, l'ampliació de grups al centre s'emmarca en el context de revisió i consolidació del model d'escola inclusiva que impulsa el Departament d'Educació i Formació Professional quan fa deu anys de l'aprovació del decret d'escola inclusiva.
En aquest escenari, el Departament ha expressat la voluntat d'actualitzar i reforçar els suports educatius per garantir la igualtat d'oportunitats i afavorir el progrés de tot l'alumnat, combinant els recursos de l'escola ordinària amb l'expertesa i el suport especialitzat dels centres d'educació especial.
En aquest context, l’experiència de l’Escola Jeroni de Moragas mostra la complementarietat entre l’educació especial i l’escola ordinària: d’una banda, ampliant recursos per atendre alumnes amb grans necessitats de suport i, de l’altra, compartint coneixement especialitzat amb 55 escoles perquè la inclusió es pugui fer efectiva amb els recursos adequats.
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