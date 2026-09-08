Les escoles de Manresa obren portes amb normalitat en un inici de curs marcat per la vaga
La protesta de mestres i professors ha fet que hi hagi una menor afluència d'alumnes als centres
Les escoles de Manresa han obert amb normalitat aquest inici de curs 2026-2027 en una jornada marcada per la vaga de mestres i professors. Això ha suposat que hi hagi hagut una afluència més baixa d’alumnes als col·legis respecte un dia normal, tenint en compte que la protesta ha afectat en major o menor mesura a pràcticament tots els centres d’ensenyament públics.
Tot i això, a totes les escoles s’han viscut escenes semblants. Joves encaixant mans i abraçant-se després de retrobar-se passades les vacances, i files i rotllanes al pati esperant les primeres instruccions i saber quina classe cal estrenar aquest curs.
Ganes de començar
Pel que fa a les ganes de començar l’escola, hi ha opinions per a tots els gustos.
En Zahir, que comença sisè a l’escola La Font de Manresa, ha arronsat les espatlles quan se li ha demanat si li agrada anar a l’escola o no. Finalment s'ha decantat pel no. El que no li agrada, precisa, són els deures i els exàmens. Per contra, el Naim ha afirmat que sí que li agrada. La cara el delata: no para de somriure i d’abraçar-se amb companys que no ha vist en tot l’estiu. «M’agrada perquè jugaré a bàsquet». L’única pega que hi troba són les matemàtiques. Pel que fa a la resta, li sembla tot bé. Al seu costat, el Mohamed també comenta que està content. «M’agrada estudiar i m’agrada tornar a veure els amics».
Tots tres van a l’escola La Font. El barri ha viscut aquest dimarts al matí un tràfic poc habitual en coincidir l’inici del curs escolar i també el mercat de La Font dels Capellans.
Una mica més enllà, a la parada de l’autobús, Jan espera el bus que l’ha de portar a l’escola La Salle. Comença primer d’ESO, tota una novetat. Ha explicat que està content perquè es retrobarà amb els companys. pel que fa a les assignatures, ha dit que «en general m’agraden totes». El seu germà Nil començarà primer de batxillerat a l’institut Auro de Santpedor. «En certs aspectes m’agrada començar el curs. En altres no tant. Cadascú té els seus gustos i li agraden unes assignatures o unes altres». Confessa que aquest curs deixarà de fer matemàtiques, que és dels temes que més l’amoïnaven.
Obres de millora
L’Ajuntament de Manresa ha destinat, aquest estiu, un total de 320.000 euros en obres de manteniment i millora als centres educatius de la ciutat. Una de les inversions més importants s’està fent a l'Escola Renaixença, amb una partida d'uns 45.000 euros. D'aquests, 33.000 euros han servit per finançar el projecte d'enverdiment del pati, una obra que crearà noves zones d'ombra.
Manresa ha iniciat el curs escolar amb uns 11.000 alumnes, una xifra similar a la de l’any passat, segons dades de l’Oficina Municipal d’Escolarització.
1.850 alumnes cursaran segon cicle d’educació infantil, prop de 4.900 són de primària i 3.950 d’Educació Secundària Obligatòria. Enguany, a Manresa s’ha ampliat el nombre de grups de segon, cinquè i sisè de primària, i hi ha dos grups més de primer d’ESO.
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