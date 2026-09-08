Mestres i professors de la Catalunya central alcen la veu en la vaga del primer dia de curs: "Cada vegada és més difícil fer classe"
Prop de tres-cents docents participen en una marxa pels carrers de la capital bagenca fins als Serveis Territorials d'Educació per reclamar una reducció de les ràtios, més recursos per l'escola inclusiva i condicions laborals dignes
Prop de tres-cents docents han participat aquest dimarts al matí en la vaga d'educació a Manresa, coincidint amb el primer dia de curs escolar, per denunciar les mancances del sistema educatiu i reclamar més recursos per atendre les necessitats dels alumnes. La mobilització pels carrers de Manresa ha arribat fins a la seu dels Serveis Territorials d'Educació, on desenes de persones s'han sumat a la protesta fins a arribar a ser prop de 300 manifestants. En una assemblea multitudinària, han decidit de forma unànime continuar amb les mobilitzacions fins que no s'arribi a un acord amb Educació. Entre les principals reivindicacions, hi ha la reducció de les ràtios, més personal per atendre les necessitats de l'escola inclusiva i condicions laborals dignes per a tots els treballadors.
Els Mossos impedeixen els talls de la C-55
La protesta ha començat a les vuit del matí, quan un centenar llarg de docents s'han concentrat a les portes de l'institut Cal Gravat de Manresa per sumar-se a la mobilització. Darrere d'una pancarta amb el lema "Per la normalitat educativa volem el 6% del PIB" i amb crits de "volem recursos i menys discursos", han sortit en direcció a la carretera C-55 amb la intenció de tallar-la, però a la rotonda d'accés a la via, a l'altura del polígon dels Trullols, s'han trobat dues furgonetes dels ARRO dels Mossos i una filera d'agents que els ha bloquejat el pas.
Després de trobar-se la rotonda d'accés a la C-55 bloquejada, els docents han avançat en direcció la carretera del Pont de Vilomara buscant una nova via per tallar la carretera. En arribar a les portes de l'enllaç de la C-55, l'han trobat de nou tallat per part dels Mossos. "Hem de persistir encara que ens vulguin tallar totes les vies", han dit els portaveus de la protesta des del megàfon. Tot i que els manifestants s'han mantingut ferms davant del cordó policial, no hi ha hagut cap moment de tensió amb la policia.
La representant de l'Assemblea Educativa Docent a la Catalunya Central, Lídia Blanch, ha lamentat que no s'hagi pogut fer la ruta prevista. "No ens havíem trobat mai aquest bloqueig aquí a la Catalunya central i ens ha sorprès perquè en altres territoris les assemblees docents han pogut accedir a les carreteres, però aquí ha estat impossible", ha explicat.
Davant de la impossibilitat d'accedir a la carretera, els manifestants han dirigit la protesta al centre de Manresa. Amb càntics com ara "lluitant també estem educant", han baixat pel carrer de Sant Cristòfol i han continuat per la carretera de Vic, on han donat una volta a la rotonda de la Bonavista. La Policia Local i els Mossos han acompanyat la protesta en tot moment mentre tallaven la circulació dels vehicles fins a arribar al davant de la seu dels Serveis Territorials d'Educació de la Catalunya central, on els manifestants han penjat pancartes a la façana amb lemes com: "Menys excuses, més educació" o "Per una escola 100% pública, en català, inclusiva i de qualitat".
Reclamen reduir les ràtios i més recursos per l'escola inclusiva
Després de detonar una traca al davant dels Serveis Territorials d'Educació, han llegit un manifest que ha permès enumerar les principals reivindicacions del col·lectiu: una inversió del 6% del PIB en educació, una reducció de les ràtios, una educació inclusiva amb els recursos necessaris, més personal en els centres, condicions laborals dignes, més democràcia i participació als centres i edificis preparats per fer front a les altes temperatures.
"No es preveu que sigui un curs normal, el professoral continua amb moltes demandes", ha alertat Blanch durant la protesta. "Les millores que es van aprovar el curs passat no s'han traslladat a les aules. Les ràtios encara són molt altes, falta personal de suport i les temperatures als centres són elevadíssimes els mesos de calor", resumeix la portaveu sindical.
Entre els diferents docents mobilitzats, hi havia personal de diferents etapes educatives, com Ester Vila, de l'institut Cardener de Sant Joan de Vilatorrada, que assegurava que "cada vegada és més difícil fer classe". "Tenim nouvinguts que no parlen l'idioma, i necessitem ajuda a les aules. Soc professora de matemàtiques i com les puc explicar a un alumne de 3r d'ESO que no parla el teu idioma?", es preguntava Vila. "Ens hem hagut d'organitzar internament per reduir ràtios i intentem fer grups petits per atendre les necessitats arran de sacrificar hores del professorat", explicava.
En la mateixa línia, Joan Pujolar, de l'institut Gerbert d'Aurillac de Sant Fruitós, comentava que una altra de les dificultats és l'atenció als alumnes amb trastorns d'aprenentatge. "Necessitem més personal, amb vetlladores i educadores especials, i més cursos per saber com atendre a aquestes necessitats", destacava.
Anuncien noves protestes si no hi ha millores
Després de reunir-se en una assemblea davant de la seu dels Serveis Territorials d'Educació, els manifestants han acordat per majoria continuar amb les protestes durant el curs si no s'arriba a cap acord. Després de la votació, els mestres i professors han escrit les seves propostes de millora en un paper que han dipositat dins d'una bústia que els representants sindicals faran arribar a Educació. Entre els desitjos, es podien llegir reivindicacions molt diverses: "Blindar el català", "reduir les ràtios", "més personal", "dignificar la feina" o una altra escrita per una menor, filla de mestres, que feia evident la sensació d'esgotament que viuen els docents, "Que el pare i la mare arribin contents a casa després de treballar".
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