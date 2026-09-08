Queixa per unes capses de pirotècnia per al Correfoc de Manresa oblidades a la placeta del carrer de Na Bastardes
Un veí comenta que, "una setmana després, els cartrons dels petards segueixen tirats sense que ningú els reculli"
La Festa Major de Manresa en general i el Correfoc en particular ja són història. Amb l'arrencada del nou curs han quedat enrere fins a l'any vinent. Hi ha un veí del carrer de Na Bastardes de Manresa, però, que hi pensa cada dia perquè, quan passa pel costat de la placeta que hi ha al carrer de Na Bastardes, a sota de l'edifici de l'ajuntament per la part del darrere, es troba unes capses buides per a material pirotècnic que ningú no s'ha encarregat de recollir, tot i que ja fa més d'una setmana que es va celebrar el Correfoc. Es queixa que, "una setmana després, els cartrons dels petards segueixen tirats sense que ningú els reculli"
A les capses hi posa "Ajuntament de Manresa" i informació del contingut del material: "bengala patum amb tro, grups de 12" i "bengala patum sense tro". També hi ha el nom de la Pirotècnia Igual, l'empresa subministradora. Demana que algú les retiri.
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