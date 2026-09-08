Salma Kriouar, la nova pubilla de la capital del Bages: «Estic orgullosa de poder representar Manresa»
Espera que l’experiència li permeti conèixer nous territoris de Catalunya, fer amistats i enriquir-se a través de l’intercanvi cultural
Ruben Costa
Salma Kriouar, de 20 anys, compagina els estudis del grau d’Infermeria amb la feina com a auxiliar d’infermeria. Aquest 2026, però, també haurà de reservar temps per a una nova responsabilitat: representar Manresa com a pubilla. Kriouar, que no es va presentar en representació de cap entitat cultural, afronta el pubillatge amb la voluntat de compaginar-lo amb els estudis i la feina i «fer tot el possible» per dedicar-hi temps.
Què va sentir en el moment que va saber que era la nova pubilla de Manresa?
Realment no m’ho esperava. Hi havia companyes molt competitives i no pensava que acabaria sent escollida. En el moment que vaig saber que era la nova pubilla em vaig sentir molt orgullosa. Sobretot, per poder representar Manresa i portar amb mi la seva tradició.
Ara que ja ha passat la proclamació, què és el que més il·lusió li fa de l’any que té per davant?
Em fa molta il·lusió conèixer nous territoris de Catalunya i la gent que hi viu, i poder fer un intercanvi cultural entre nosaltres. Crec que serà una manera molt bonica de descobrir altres llocs i tradicions, però també de donar a conèixer Manresa i explicar tot el que té la nostra ciutat.
Quina creu que és la principal responsabilitat que comporta representar Manresa com a pubilla?
Tinc el dubte de si estaré a l’altura, perquè és una responsabilitat important i vull fer-ho tan bé com pugui. Al final, no només em represento a mi mateixa, sinó que represento Manresa i la seva gent.
Estudia Infermeria i treballa com a auxiliar d’infermeria. Com s’ho planteja per compaginar-ho amb tots els actes i compromisos del pubillatge?
Si soc sincera, encara no sé ben bé com ho faré. Ho afrontaré i ja està, perquè també tinc moltes ganes de viure aquesta experiència. Amb la feina no tinc problemes d’horaris perquè em puc organitzar, i amb els estudis també tinc flexibilitat.
Hi ha algun acte, festa o tradició manresana que tingui especialment ganes de viure des d’aquesta nova posició?
Sí. Sobretot, la Fira de l’Aixada. M’interessa molt tota l’època medieval i els esdeveniments que van passar a Manresa durant el segle XIV, i crec que viure la fira des d’aquesta nova posició serà especialment interessant. També tinc moltes ganes de viure la Festa Major de Manresa de l’any 2027 com a pubilla perquè serà una manera diferent de gaudir-la i, alhora, de representar la ciutat.
La seva trajectòria també està vinculada al món cultural. Creu que el pubillatge continua tenint capacitat per connectar amb els joves de Manresa?
Penso que falten coneixements i que molts joves no coneixen prou bé tot el que ofereix la ciutat. Jo, com a mínim, tot el que sé de Manresa ho vaig aprendre a l’escola, i no sé si ara les escoles ho continuen fent de la mateixa manera. Els joves estan molt connectats digitalment, però falta més informació sobre els espais i les activitats culturals. Com a representants de Manresa, podem donar més visibilitat a tot això i intentar que arribi a gent de la nostra edat.
Quan d’aquí a un any deixi el títol, què li agradaria poder dir que t’ha aportat aquesta experiència?
M’agradaria haver pogut connectar amb els joves i sentir que he pogut apropar-los una mica més a la cultura de Manresa. I, personalment, m’agradaria endur-me un tros de cada territori dels llocs on hagi anat, perquè crec que conèixer altres llocs i altres persones sempre t’aporta coses. Poder fer aquest intercanvi cultural, conèixer gent nova, fer noves amistats i tenir més vida social seria molt bonic.
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