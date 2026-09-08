La Setmana de Jocs al Carrer de Manresa tanca una edició marcada pels canvis d’ubicació
El CAE, organitzador de la proposta, destaca que la participació en les activitats s’ha mantingut en nivells similars als d’anys anteriors
Especialment reeixida va ser la Nit de Joc de cloenda, amb totes les taules a la plaça Major plenes
Regió7
La 24a Setmana de Jocs al Carrer de Manresa ha tancat una nova edició amb una valoració positiva del CAE. Durant cinc dies, les places del Centre Històric de la ciutat s’han omplert de persones que han participat en les diferents propostes lúdiques de la iniciativa. Aquesta edició ha estat, però, condicionada pels fets violents ocorreguts a Manresa l’1 de setembre, que van causar l’homicidi de Carles Vilajosana, i van portar a suspendre la primera Nit de Joc i a modificar la ubicació d’algunes de les activitats programades. Malgrat aquestes circumstàncies, els canvis s’han pogut aplicar amb normalitat i la resposta del públic ha estat molt positiva, mantenint-se una participació similar a anys anteriors.
Com ja va infirmar Regió7, un dels canvis que ha tingut millor acollida ha estat el trasllat dels jocs infantils de la plaça Major a la plaça del Milcentenari, concretament a l’espai Cruyff Court. L’espai tancat ha facilitat que les famílies poguessin jugar amb més tranquil·litat i ha estat especialment ben valorat per les persones participants. “Ens ha sorprès molt positivament la resposta de les famílies al nou espai. És un entorn més contingut, que permet que els infants juguin amb llibertat i que les famílies ho facin amb més tranquil·litat. Ha estat un canvi motivat per les circumstàncies, però ens ha permès descobrir les possibilitats d’aquest espai”, explica Nasi Muncunill, director del CAE.
També les Nits de Joc han viscut un canvi d’ubicació. Les sessions del 2, 3 i 4 de setembre es van traslladar de la plaça Major a la plaça de Sant Domènec, on l’organització ha constatat l’arribada de persones que no participaven habitualment en aquesta activitat. “Portar les Nits de Joc a Sant Domènec ens ha permès arribar a un públic nou i veure que el joc també pot generar interès en altres espais de la ciutat. Tot i això, la plaça Major continua tenint una força especial i és l’espai que més esperen i valoren les persones que són fidels a les Nits de Joc”, assenyala Muncunill. Això es va poder comprovar la darrera nit, dissabte 5, quan es va recuperar la plaça Major, on es va celebrar la tradicional Nit de Joc de cloenda fins a les 2 de la matinada, amb ple absolut a totes les taules.
El joc com a forma de viure la ciutat
Més enllà de les xifres de participació, des del CAE es fa una valoració especialment positiva de la capacitat de la Setmana de Jocs al Carrer per adaptar-se a les circumstàncies i continuar generant espais de trobada, participació i comunitat.
“Una de les coses que ens emportem d’aquesta edició és que els espais condicionen la manera com juguem i ens relacionem, però també que el joc és capaç d’adaptar-se i generar comunitat allà on el portem. Hem pogut comprovar que diferents places poden donar lloc a experiències diferents i que això també ens ajuda a pensar com volem viure els espais públics de la ciutat”, explica la coordinadora de l’activitat i de Voluntariat del CAE, Eva Molina.
Al llarg de l’edició, les places del Centre Històric i l’Espai Manresa 1522 han acollit jocs de taula, jocs tradicionals, propostes cooperatives i d’habilitat, jocs infantils, jocs gegants i sobredimensionats, jocs de taula centenaris, activitats d’experimentació, tallers, una gimcana i les tradicionals Nits de Joc. La programació ha comptat amb la implicació d’una trentena de persones voluntàries, 27 persones contractades i la col·laboració d'entitats, empreses, institucions i professionals vinculats al món del joc, l'educació i la cultura.
Per al CAE, aquesta resposta i les aliances creades reforcen la idea que “el joc pot ser una eina per transformar la manera com vivim i compartim l’espai públic”, explica Marta Gil, tècnica del CAE. “Aquesta Setmana ens demostra, una vegada més, que quan posem el joc al centre passen moltes coses: ens relacionem, descobrim, aprenem i compartim espais amb persones amb qui potser no coincidiríem d’una altra manera. Per això continuem defensant el joc com una eina educativa, cultural i de cohesió comunitària”, conclou Muncunill.
La 24a Setmana de Jocs al Carrer ha estat organitzada pel CAE, amb el suport de l’Ajuntament de Manresa i del Departament de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat de Catalunya, i la col·laboració de Biblioteca del Casino de Manresa, Club del Joc, Dominique Dumeste, Escacs Catalònia Club, Fundació Ampans, Fundació La Xarranca, Jordi Climent (Món Aualé), Ludoteca Ludugurus-Creu Roja Manresa, Manresa Cor de Catalunya, Manresana d’equipaments escènics, Michael Röhrig, Old Teddys, Òscar Garcia, Pere Grasset, Lluís Pinyot, PIL Bages, UManresa, Lab 0-6 i també de les editorials i establiments 2 de Piques, 2Tomatoes, Abacus Cooperativa, Asmodee, Czech Games Edition, Devir, Haba, Iello, Leder Games, Looping Games, Maldito Games, Old Teddys, Tranjis Games, Zacatrus i Zombi Paella.
Subscriu-te per seguir llegint
- Un grup de joves colpeja l'home que anaven a atracar a Manresa
- Canvi radical de temps a la Catalunya central: arriben tempestes, calamarsa i més de 20 litres en mitja hora
- Juan José Ebenezer, mecànic: «Una cosa que tots feu malament és pujar al cotxe, posar l’aire condicionat i tancar les portes»
- Guanyen 50 milions a l’Euromilions i prenen una decisió que revoluciona el seu poble per sempre
- Necrològiques del 7 de setembre
- El curs comença amb l’acollida com a gran repte a la Catalunya central
- La Comissió 11 de Setembre demana penjar estelades als balcons com a resposta als darrers casos de repressió policial contra aquest símbol
- Alba Iglesias, professora de català a Cal Gravat: «Treballem a partir de contextos reals i de l’entorn més proper de l’alumne»