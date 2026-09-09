Aleix Farré, el nou hereu de Manresa: «Formo part de tots els joves que estimem la ciutat»
Viu el pubillatge com una oportunitat per aprofundir en la història i la cultura de la capital del Bages. Vol apropar les tradicions catalanes als joves de la seva generació
Ruben Costa
Aleix Farré té 18 anys i és el nou hereu de Manresa per al 2026. Actualment, combina els estudis del grau d'Enginyeria Química a la UPC de Manresa amb la formació de piano al Conservatori de Música del municipi.
Quin és el principal motiu pel qual es va presentar com a hereu?
Perquè penso que és una experiència que em pot aportar molt personalment. Tinc ganes de créixer, aprendre, conèixer gent nova i descobrir altres realitats i territoris. Alhora, també tenia ganes de contribuir al foment de la cultura catalana i de les nostres tradicions. Poder fer-ho representant el meu municipi i donant-lo a conèixer arreu del territori és, per a mi, un motiu d’honor i d’orgull.
Té alguna connexió familiar amb el món del pubillatge?
No, no tinc cap connexió familiar amb el món del pubillatge.
A banda de la música, té alguna altra afició o passatemps?
La natació m’agrada molt. M’ajuda a relaxar-me, a desconnectar i també a mantenir-me en forma. Sempre que puc, també gaudeixo molt sortint amb bicicleta, sobretot per poder estar una estona a l’aire lliure. Des de ben petit m’han interessat molt els temes tecnològics i científics, per la qual cosa també m’agrada llegir articles o mirar vídeos de divulgació per aprendre coses noves.
Com a hereu, participarà en molts actes públics i haurà de parlar davant de gent. És una faceta que li resulta natural o creu que l’haurà d’anar treballant?
L’hauré de treballar bastant, per no dir molt. Mai m’ha estat fàcil parlar en públic i és una faceta que em suposa un repte personal. Tot i això, afronto aquest repte amb moltes ganes, perquè crec que precisament una experiència com aquesta també em pot ajudar a guanyar confiança i a sentir-me més còmode a l’hora de parlar davant de gent.
El fet de ser l’hereu més jove entre els candidats pot canviar la manera com viu aquesta experiència? Se sent especialment representant de la gent de la seva edat?
No crec que afecti gaire la manera de viure l’experiència, perquè cadascú la pot viure a la seva manera, independentment de l’edat. És difícil generalitzar i dir que represento tots els joves de Manresa, perquè cadascú té les seves inquietuds i interessos. Tot i això, sí que penso que puc representar una bona part dels joves, especialment aquells que estimem Manresa, la seva cultura i les nostres tradicions.
Si pogués triar un lloc de Manresa per donar-lo a conèixer durant el seu any com a hereu, quin triaria i per què?
És una tria molt difícil perquè Manresa té molts espais que val la pena donar a conèixer, però, possiblement, triaria el carrer del Balç. És un espai amb molta essència que et transporta directament a la Manresa medieval, una etapa molt transcendental per entendre la història i l’evolució de la ciutat. Personalment, també m’agrada molt el parc del Castell o Puigterrà. Considero que aquest turó, situat al centre de la ciutat, et permet fer-te una idea general molt bona de com està estructurada Manresa, dels seus barris i de les diferents zones, gràcies a les excel·lents vistes panoràmiques que ofereix. I, evidentment, també hi ha les impressionants vistes de Montserrat. Crec que és un lloc una mica desaprofitat, però que té molt potencial i que es podria donar a conèixer molt més.
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