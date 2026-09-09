Crim de Manresa: Els Mossos creuen que els nous detinguts van tenir un paper secundari
La policia atribueix als dos primers arrestats, actualment internats, una intervenció més activa i determinant
Els Mossos d'Esquadra treballen amb la hipòtesi que els dos menors d'edat detinguts ahir per la seva presumpta vinculació al crim de Manresa no van tenir un paper tan rellevant com els dos primers arrestats. De fet, a un dels dos inculpats que van caure poc després de l'homicidi de Carles Vilajosana se'l considera autor material de l'apunyalament mortal.
La policia buscava els dos nois que van ser atrapats la tarda de dilluns des del primer moment. Amb tot, gràcies als testimonis i la resta de proves que han anat recollint, sempre han tingut la sospita que el seu rol ha estat secundari en el succés. Sigui com sigui, els han detingut perquè suposadament formaven part del grup que es va enfrontar amb la víctima i els seus acompanyants.
Ara, els investigadors esperen que les seves declaracions aportin més informació sobre el desenvolupament de l'incident que va costar la vida a Vilajosana, de 45 anys, la matinada posterior al Correfoc de la Festa Major de la capital del Bages.
Dels dos nous detinguts, que han passat a disposició de la fiscalia de menors, n'han transcendit pocs detalls, excepte el fet que ambdós són de nacionalitat espanyola, qüestió que ha estat confirmada oficialment pels Mossos d'Esquadra.
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