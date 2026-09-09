La fiscalia de menors demana internament en règim tancat per als dos menors detinguts ahir pel crim de Manresa
Després de prende declaració als dos joves de 16 anys, ha traslladat el cas al jutjat de menors, que decidirà aquest mateix matí
La fiscalia demana internament en règim tancat per als dos menors d'edat detinguts ahir per la seva presumpta vinculació al crim de Manresa. Els dos joves, de 16 anys cadascun i de nacionalitat espanyola, van passar ahir mateix a mans de la fiscalia de menors, que és l'encarregada d'interrogar els detinguts quan aquests no tenen la majoria d'edat.
A primera hora del matí, els dos menors detinguts han estat portats a disposició del jutge de menors de guàrdia, i es preveu que la compareixença es celebri aquest mateix matí. La fiscalia de menors de guàrdia va sol·licitar per a tots dos la mesura cautelar d'internament en règim tancat, la mateixa que van seguir els dos detinguts la setmana passada pel mateix cas. En els casos amb menors implicats, sigui quina sigui la gravetat dels fets, els temps van molt més de pressa que en la justícia per a adults. La policia té un màxim de 24 hores per passar-los a disposició de la fiscalia, i el fiscal ha de resoldre sobre la situació del menor en un termini màxim de 48 hores a partir del moment de la detenció. En aquest cas, aquests temps han estat mínims. A més a més, els menors han d'estar en dependències adequades i completament separades de les dels adults.
Segons ha pogut saber Regió7, aquests darrers detinguts per la mort de Carles Vilajosana, el dimarts de la setmana passada, haurien tingut un paper secundari. La policia atribueix als dos primers arrestats, actualment internats, una intervenció més activa i determinant
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