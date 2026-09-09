L’Escola Oficial d'Idiomes de Manresa s’estrena com a centre per fer pràctiques del Màster de Professorat
Per segon any consecutiu, l’EOI, que aquest és el tercer curs que funciona en una part de les instal·lacions de l’Institut Lluís de Peguera, ofereix 120 places del nivell C2 de català
A partir del nou curs l’Escola Oficial d’Idiomes (EOI) de Manresa entra a formar part de la xarxa de centres formadors del Màster Universitari en Formació de Professorat de Secundària, de manera que pot acollir estudiants en pràctiques i oferir-los una experiència formativa en un entorn real. En concret, ofereix una plaça per a alemany i una per a anglès.
A banda, per segon any consecutiu, l’EOI torna a tenir quatre grups de català del nivell C2 en horari de tarda i amb modalitat semipresencial amb 120 places en total.
El centre va començar a funcionar el curs 2024-2025 a les instal·lacions de l’Institut Lluís de Peguera, aprofitant que a la tarda, quan es fan les classes a l’EOI, pràcticament no hi ha activitat i que l’edifici on estava al camí dels Tovots, a l’antiga Escola Rial, va passar a estar ocupat exclusivament per l’Institut Guillem Catà.
Pel que fa a les pràctiques del Màster Universitari en Formació de Professorat de Secundària, els estudiants tindran l’acompanyament d’una persona mentora, participaran activament en la vida del centre i podran desenvolupar les seves competències docents a través de l’observació, la pràctica i la reflexió pedagògica.
Creada l’any 2000
L’Escola Oficial d’Idiomes de Manresa va ser creada l’any 2000 i depèn del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. És un centre públic especialitzat en l’ensenyament d’idiomes moderns als adults i joves a partir de 14 anys, en l’àmbit no universitari. Ofereix cursos d’alemany d’A1 a B2, de francès d’A1 a C1, d’anglès d’A1 a C2, i de català (nivell C2) en la modalitat oficial. Des del curs 2012-13, compta amb un Centre Públic Delegat (CPD) a Solsona, on s’imparteixen dos cursos d’anglès anualment, que enguany seran de B1 i de B2.2. Les classes es fan a l’Institut Francesc Ribalta. L’alumnat que vulgui continuar altres nivells d’anglès pot fer-ho a l’EOI de Manresa.
El curs a Manresa començarà el pròxim 21 de setembre. Actualment, s’està fent la preinscripció fora de termini i encara hi ha places per a tots els idiomes i nivells. A l’EOI de Manresa hi treballen 14 professors, 1 subaltern i 1 auxiliar administrativa i, anualment, hi passen 800 alumnes.
Els grups que ofereix del nivell C2 de català es van incorporar el curs passat per l’alta demanda que hi havia per obtenir la màxima certificació d’aquest idioma, a la qual no podia fer front el Centre de Normalització Lingüística Montserrat del Consorci per a la Normalització Lingüística.
Aprendre català
Enguany, a tot el CNL Montserrat, que agrupa les comarques del Berguedà, el Bages, la Cerdanya i l’Anoia s’ofereixen 1.737 places. 132 a la Cerdanya, 995 al Bages, 442 a l’Anoia i 168 al Berguedà.
S’ofereixen tots els nivells del Marc Comú de Referència Europeu des de l’A1, nivell inicial, fins al C2, nivell superior. També hi ha el nivell Ep! Escolta i Parla, un curs oral de català per a persones no alfabetitzades o amb un nivell de lectoescriptura baix i que no parlen cap llengua romànica. Els destinataris de l’Ep! Escolta i Parla són persones que volen comunicar-se en català oralment per resoldre les necessitats bàsiques del dia a dia. És un curs que el centre manresà fa més de dos anys que imparteix.
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