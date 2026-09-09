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Llibertat vigilada amb tractament terapèutic per als altres dos menors detinguts per l'apunyalament mortal de Manresa

Els dos primers detinguts compleixen des de la setmana passada internament en règim tancat

Un dels escorcolls efectuats pels Mossos al carrer Santa Llúcia per aquest cas

Un dels escorcolls efectuats pels Mossos al carrer Santa Llúcia per aquest cas / Edu Font / Arxiu

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Eduard Font Badia

ACN

Manresa

El jutge ha decretat llibertat vigilada amb tractament terapèutic per als dos menors de setze anys detinguts ahir pels Mossos per l'apunyalament mortal d'un veí de Manresa la matinada de l'1 de setembre. Aquests dos joves, de 16 anys, estan investigats per una causa oberta d'homicidi.

Segons que ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), el magistrat ha ponderat els indicis sobre la participació dels fets per part d'aquests dos últims menors detinguts, tots dos de 16 anys, i les "particulars circumstàncies" per acordar aquestes mesures de control. Les dues detencions se sumen a les altres dues que hi va haver l'endemà del crim, dos joves de quinze i setze anys que des de la detenció compleixen mesura judicial d'internament en règim tancat al centre barceloní de Can Llupià. El fiscal de menors demanava per als dos detinguts ahir la mateixa mesura d'internament en règim tancat. Tot i això, el magistrat ha valorat que aquests dos detinguts haurien tingut un paper secundari. La policia atribueix als dos primers arrestats, actualment internats, una intervenció més activa i determinant.

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La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra manté la investigació oberta per aclarir les causes dels fets, ocorreguts de matinada, la nit del Correfoc de Manresa.

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