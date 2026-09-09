Més d'un miler de persones es concentren al centre de Manresa en protesta per la mort de Carles Vilajosana
La concentració, convocada per "Manresa diu prou", reclama més seguretat i que les autoritats escoltin el malestar ciutadà
Més d'un miler de persones han acudit a la cita convocada a la plaça Neus Català i Pallejà de Manresa pel col·lectiu Manresa diu prou en protesta per la mort de Carles Vilajosana la setmana passada. Hi eren presents representants de la federació d'associacions de veïns de Manresa i de la Ubic, però també de partits polítics, començant pel govern de Manresa, representat pel regidor Lluís Vidal-Sixto. També de junts, Front Nacional i Aliança Catalana.
Ha estat un acte amb música i intervencions, entre les quals la de la germana de Carles Vilajosana, Yolanda, que ha destacat "l'estimat que era el meu germà". També ha intervingut Enric Pintado, en nom dels convocants, que ha rebut xiulets quan ha dit en el seu discurs que les dades de delictes havien baixat a Manresa. Posteriorment ha dit que "les estadístiques no compten la sensació de por, les persones que eviten determinats carrers a certes hores". Aleshores han estat aplaudiments el què ha acompanyat el manifest, on s'ha dit que "les autoritats ens han d'escoltar d'una punyetera vegada".
Aquesta concentració arriba després de les convocades la setmana passada, que es van originar en el sí de partits polítics com Aliança Catalana, malgrat no van signar la convocatòria. Dues d'elles van reunir entre 700 i 800 persones, però la mostra de dolor més multitudinària fins ara va ser la convocada pels veïns del barri de les Escodines, el dimecres passat, quan més d’un miler de persones van participar en l’homenatge a Carles Vilajosana, al carrer Divina Pastora, a prop d'on van passar els fets, en un acte en el qual es va fer una marxa silenciosa amb espelmes al barri que es van acabar depositant prop del lloc de l'homicidi.
Qui és Manresa Diu Prou?
Manresa Diu Prou es va donar a conèixer el 2023, arran d'una concentració que va convocar aquest col·lectiu contra la inseguretat a la capital del Bages, també a la plaça Neus Català. Va ser el 6 d'octubre de 2023, i, en aquella ocasió, el detonant va ser la baralla multitudinària que hi va haver al Passeig de Manresa el setembre d'ara fa tres anys. La concentració va reunir unes 2.000 persones.
En aquell acte, que va acabar amb aplaudiments i amb crits de «Manresa diu prou» per part de tots els assistents, els organitzadors van declarar que els havien volgut manipular «per la dreta i per l'esquerra», però que només a ells només els motivava millorar la ciutat, perquè consideraven que a Manresa "hi ha una sensació generalitzada d'inseguretat i malestar per la delinqüència i l'incivisme". En una compareixença davant els mitjans, es van definir com a "un grup de ciutadans sense cap mena de vinculació política, que ens comencem a reunir arran de la baralla del Passeig perquè considerem que aquesta és només una expressió de la creixent sensació d’inseguretat a Manresa. I és en una d’aquestes reunions que decidim convocar una manifestació per exigir polítiques més efectives a l’Ajuntament", com va explicar en aquell moment un dels convocants, el manresà Enric Pintado.
Posteriorment a aquella concentració, el col·lectiu es va reunir amb l'Ajuntament per lliurar-li el manifest que s'havia llegit, i va entrar a formar part de la Taula de Seguretat de Manresa. La seva activitat pública es va limitar a xarxes socials, criticant alguns fets d'inseguretat a la ciutat, o, per exemple, reclamant la revisió del sistema de contenidors tancats.
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