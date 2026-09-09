Una petita fuita de gas talla la carretera de Santpedor de Manresa
Una afectació en una estructura del gas a la cruïlla dels carrers de Balmes amb la carretera de Santpedor ha provocat l'incident
Un incident en unes obres que s'estan fent a la carretera de Santpedor, a l'alçada de la cruïlla amb el carrer de Balmes, ha provocat aquest matí que s'hagués de tallar la circulació a aquest vial. No es podia circular ni en vehicle ni a peu des de la plaça de la Creu fins la plaça Mallorca.
Tres unitats dels Bombers s'han desplaçat al lloc quan s'ha avisat que les obres havien afectat estructures del gas, i havien provocat una petita fuita, malgrat que no revestia la perillositat com per desallotjar o confinar els veïns de la zona.
Aquesta no és la primera afectació que pateixen unes obres a la calçada de la carretera de Santpedor. A principis d'aquest mateix any Regió7 publicava que el vial estava cosit a fuites. Les tanques i material d'obres desplegat en tres punts diferents testimoniaven les incidències. Tampoc és la primera fuita de gas que provoquen unes obres. El juliol de 2023 n'hi va haver una altra entre la plaça Mallorca i el carrer de la Creu Guixera.
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