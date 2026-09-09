Sílvia Cubo Pons serà la candidata a Manresa d'Aliança Catalana a les municipals del 2027
Nascuda a la capital del Bages el 1979, formada en direcció d'empreses i especialitzada en neuromàrqueting, diu que es presenta perquè "ja no reconec la Manresa on vaig néixer i créixer"
Regió7/G.C.
Sílvia Cubo Pons, nascuda a Manresa el 1979, formada en direcció d'empreses i especialitzada en neuromàrqueting, serà la candidata d'Aliança Catalana a la capital del Bages de cara a les municipals de l'any vinent.
La manresana compta amb una llarga trajectòria en l'àmbit empresarial i de consultoria internacional, és professora universitària i doctora en Dret, Economia i Empresa amb el primer Doctorat Industrial en Customer Experience (CX) qualificat Excelente Cum Laude per la Universitat UVIC-UCC. A més, ha estat presidenta de l'Associació Independent de Joves Empresaris de Catalunya a Tarragona (AIJECT) Catalunya Central, vicepresidenta de la Cambra de Comerç de Manresa, vicepresidenta del Montepio de Conductors; involucrada en diversos projectes col·laboratius pel foment de l’especialització territorial i l'emprenedoria local, i a l'executiva del Fòrum de la Catalunya Central, entre altres.
"Vull que la meva ciutat funcioni"
Cubo ha explicat la seva decisió de ser alcaldable pel fet que "ja no reconec la Manresa on vaig néixer i créixer. Abans dèiem 'soc de Manresa' amb majúscules i amb l'orgull, avui, molts ho diem amb la boca petita. Veig com amics de tota la vida, companys de feina i veïns han anat marxant un rere l'altre cap als pobles del voltant degut a la percepció d’inseguretat, la manca d'oportunitats, una feixuga administració….
Afegeix que "em guanyo la vida fora de Manresa, sí, però porto anys treballant pel bé comú en institucions d'aquesta ciutat per una sola raó: perquè vull que la meva ciutat funcioni. Aquí hi tinc la meva família, els meus amics, els meus records i, sincerament, m'agradaria que fos també el futur dels meus fills".
"No soc una política de professió"
Admet que "no soc una política de professió ni de despatx, ni tinc cap interès en el teatre institucional ni en viure de la política. Soc una persona de camp, de picar pedra i de parlar clar. Per a mi, gestionar Manresa no va de fer discursos buits ni de barallar-me a la sala de plens per veure qui la diu més grossa. Va de baixar al carrer, escoltar els veïns amb respecte, analitzar els problemes amb dades, decidir quin model de ciutat volem entre tots i aplicar solucions que funcionin".
"Poc orientada als que hi viuen"
Considera que "Manresa és viscuda per molts dels seus ciutadans com a insegura, lletja, deixada, poc dinàmica, poc orientada als que hi viuen i molt a les fotos internacionals… ".
El 2019, Cubo va figurar en el nucli fundador de la patronal Anem per Feina, un ens que es presentava com a «desacomplexadament independentista» amb l'objectiu «omplir un forat de representativitat social en l'àmbit de l'empresariat», va manifestar aleshores en conversa amb aquest diari.
Sobre la seva professió
En una entrevista del 2021 a Regió7 va explicar pel que fa al seu interès per la neurociència que "de petita volia ser metge o dedicar-me a la genètica, però la química no m’agradava. Per estudiar alguna d’aquestes dues carreres creia que t’havia d’agradar, així que quan va arribar el moment d’escollir, un cop acabat el COU, vaig triar Empresarials. La família tenia una gestoria que havia muntat el meu tiet a la qual posteriorment es va afegir la meva mare. Llavors deia que, un cop acabada la carrera, no estudiaria mai més a la vida, tot i que no he deixat de fer-ho".
A causa del ritme frenètic que portava, "va arribar un moment que tenia pèrdues de memòria, se’m paralitzava la cara, tremolava... Tenia els fills petits, en tinc tres, i vaig sentir pànic pel que em podia passar. Finalment, em van dir que era estrès (...) Em vaig començar a informar sobre el tema, vaig llegir molt des del vessant científic i de la neurociència (...) Em vaig adonar que aplicar la neurociència al màrqueting i a l’estratègia empresarial, o vincular el mindfulness amb el disseny, funciona molt bé. És a dir, no s’ha de posar el producte al centre, sinó col·locar-hi el client". En la mateixa entrevista va triar com a lema per a la seva vida: No vull problemes, vull solucions.
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