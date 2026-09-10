Alerta amb les afectacions de trànsit per la Diada a Manresa
Entre les 7 del matí i la 1 del migdia hi haurà canvis de trànsit a l’entorn del Passeig i a plaça Espanya
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REGIÓ7
Manresa
Aquest divendres, amb motiu de la celebració de l’acte institucional de la Diada a Manresa hi haurà afectacions de trànsit al passeig de Pere III a la plaça Onze de Setembre, entre el carrer Séquia i plaça Espanya.
Els canvis es duran a terme entre les 7 del matí i la 1 del migdia. Es tallarà el trànsit de vehicles al passeig Pere III i a la plaça de l’Onze de Setembre, entre el carrer de la Séquia i la plaça d’Espanya, de manera que:
- Els vehicles que circulin pel passeig Pere III provinents de la plaça Bonavista es desviaran pel carrer Séquia.
- Es mantindrà l’accés de vehicles des del carrer Primer de Maig al passeig Pere III per accedir a la plaça d’Espanya, al passeig Pere III, al carrer de Guimerà i altres vies.
- Es tallarà l’accés al passeig Pere III des del carrer de Circumval·lació, a la baixada dels Sindicats, el carrer de Camps i Fabrés i des de la plaça d’Espanya en direcció a la plaça Bonavista.
- La línia LF, la dels festius, del servei Bus Manresa modificarà el seu recorregut i efectuarà una parada pròxima als actes, a la plaça d’Espanya. Es poden consultar les afectacions i les parades provisionals a la web manresabus.com.
- Es prohibirà l’estacionament a la plaça de l’Onze de Setembre i al passeig Pere III, en el tram comprès entre el carrer de la Séquia i la plaça de l’Onze de Setembre, a banda i banda de la via.
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