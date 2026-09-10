Darrers treballs d’asfaltatge del Pla de Millora de l’Espai Públic de Manresa
Les obres als carrers de Joan Fuster i de Pau Casals, que començaran dilluns i dimarts vinent, comportaran afectacions puntuals al trànsit, a l’estacionament i al servei de Bus Manresa durant cinc dies
Regió7
L’Ajuntament de Manresa iniciarà dilluns vinent, 14 de setembre, els treballs d’asfaltatge al carrer de Joan Fuster i, a partir de dimarts 15 de setembre, al carrer de Pau Casals. Aquestes dues actuacions són les últimes previstes en el marc del Pla de Millora de l’Espai Públic 2026. Durant les setmanes passades han finalitzat els treballs fets als carrers de Carrió, del Canonge Muntanyà, a la plaça d'en Cots, al carrer de la Divina Pastora, al de Francesc Moragas, al de Sant Antoni Maria Claret i al de Josep Guitart.
En aquests moments, s’està treballant als carrers de la Trieta, del Dibuixant Vilanova i de Gaudí.
Els treballs als carrers de Joan Fuster i de Pau Casals tindran una durada prevista de cinc dies en cadascun dels carrers i comportaran diverses afectacions puntuals a la circulació, a l’estacionament i al servei de transport públic, d’acord amb el calendari d’execució de les obres.
Actuacions al carrer Joan Fuster
A partir del dilluns 14 de setembre, es tallarà el trànsit de vehicles del carrer de Joan Fuster entre la carretera del Pont de Vilomara i l’avinguda dels Països Catalans, en la calçada en direcció a l’avinguda dels Països Catalans (Els Trullols).
Durant l’execució dels treballs:
- Es mantindrà el trànsit habitual del carrer de Joan Fuster en direcció a la carretera del Pont de Vilomara des de l’avinguda dels Països Catalans.
- El carrer de Mercè Rodoreda es regularà en cul-de-sac, amb accés i sortida des del carrer d’Alvar Aalto.
- L’accés i la sortida dels guals situats en el tram afectat es permetran sempre que l’estat dels treballs ho faci possible i fora de l’horari de treball.
- Es prohibirà l’estacionament a tot l’àmbit afectat per les obres.
- Es traslladaran les dues àrees de recollida de residus situades als números 2 i 6 del carrer de Joan Fuster.
- El servei de Bus Manresa es veurà afectat a la línia 8 Perimetral-Estacions, com també a les línies L6 Festiu i L9 Nocturn. La parada Joan Fuster quedarà anul·lada.
Les afectacions al carrer de Joan Fuster tenen una previsió de durada de cinc dies: tres dies de tall total i dos dies d’afectacions puntuals per a l’execució dels treballs de pintura.
Actuacions al carrer Pau Casals
A partir de dimarts 15 de setembre, es tallarà el trànsit de vehicles del carrer de Pau Casals entre el carrer d'Amadeu Vives i el carrer d'Enric Morera.
Durant els treballs:
- Als trams del carrer de Lluís Millet propers al carrer de Pau Casals es limitarà l’accés als veïns i es regularà el trànsit en cul-de-sac, amb accés des de la carretera de Santpedor i des del carrer de la Pau.
- L’accés i la sortida dels guals situats en el tram afectat es permetran sempre que l’estat dels treballs ho faci possible i fora de l’horari de treball.
- Es prohibirà l’estacionament a tot l’àmbit afectat per les obres.
- Es traslladaran les tres àrees de recollida de residus situades al número 27 del carrer Pau Casals i als blocs de La Parada números 1 i 7.
- El servei de Bus Manresa es veurà afectat a la línia 2 La Parada, com també a les línies L6 Festiu i L9 Nocturn. La parada La Parada quedarà anul·lada.
Les afectacions al carrer Pau Casals tenen una previsió de durada de cinc dies: tres dies de tall total i dos dies d’afectacions puntuals per a l’execució dels treballs de pintura.
Per consultar les afectacions del servei de Bus Manresa, la ciutadania pot consultar l’APP del servei, el web de Manresa Bus o trucar al 93 875 71 50.
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