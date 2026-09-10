Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Fira MediterràniaDetinguts crim VilajosanaAliança CatalanaCorre de bou de CardonaAmnistiaKursaal
instagramlinkedin

Darrers treballs d’asfaltatge del Pla de Millora de l’Espai Públic de Manresa

Les obres als carrers de Joan Fuster i de Pau Casals, que començaran dilluns i dimarts vinent, comportaran afectacions puntuals al trànsit, a l’estacionament i al servei de Bus Manresa durant cinc dies

Treballs d’asfaltatge al carrer de Gaudí, aquest dijous

Treballs d’asfaltatge al carrer de Gaudí, aquest dijous / AJM

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Regió7

Manresa

L’Ajuntament de Manresa iniciarà dilluns vinent, 14 de setembre, els treballs d’asfaltatge al carrer de Joan Fuster i, a partir de dimarts 15 de setembre, al carrer de Pau Casals. Aquestes dues actuacions són les últimes previstes en el marc del Pla de Millora de l’Espai Públic 2026. Durant les setmanes passades han finalitzat els treballs fets als carrers de Carrió, del Canonge Muntanyà, a la plaça d'en Cots, al carrer de la Divina Pastora, al de Francesc Moragas, al de Sant Antoni Maria Claret i al de Josep Guitart.

En aquests moments, s’està treballant als carrers de la Trieta, del Dibuixant Vilanova i de Gaudí.

Els treballs als carrers de Joan Fuster i de Pau Casals tindran una durada prevista de cinc dies en cadascun dels carrers i comportaran diverses afectacions puntuals a la circulació, a l’estacionament i al servei de transport públic, d’acord amb el calendari d’execució de les obres.

Actuacions al carrer Joan Fuster

A partir del dilluns 14 de setembre, es tallarà el trànsit de vehicles del carrer de Joan Fuster entre la carretera del Pont de Vilomara i l’avinguda dels Països Catalans, en la calçada en direcció a l’avinguda dels Països Catalans (Els Trullols).

Durant l’execució dels treballs:

  • Es mantindrà el trànsit habitual del carrer de Joan Fuster en direcció a la carretera del Pont de Vilomara des de l’avinguda dels Països Catalans.
  • El carrer de Mercè Rodoreda es regularà en cul-de-sac, amb accés i sortida des del carrer d’Alvar Aalto.
  • L’accés i la sortida dels guals situats en el tram afectat es permetran sempre que l’estat dels treballs ho faci possible i fora de l’horari de treball.
  • Es prohibirà l’estacionament a tot l’àmbit afectat per les obres.
  • Es traslladaran les dues àrees de recollida de residus situades als números 2 i 6 del carrer de Joan Fuster.
  • El servei de Bus Manresa es veurà afectat a la línia 8 Perimetral-Estacions, com també a les línies L6 Festiu i L9 Nocturn. La parada Joan Fuster quedarà anul·lada.

Les afectacions al carrer de Joan Fuster tenen una previsió de durada de cinc dies: tres dies de tall total i dos dies d’afectacions puntuals per a l’execució dels treballs de pintura.

Actuacions al carrer Pau Casals

A partir de dimarts 15 de setembre, es tallarà el trànsit de vehicles del carrer de Pau Casals entre el carrer d'Amadeu Vives i el carrer d'Enric Morera.

Durant els treballs:

  • Als trams del carrer de Lluís Millet propers al carrer de Pau Casals es limitarà l’accés als veïns i es regularà el trànsit en cul-de-sac, amb accés des de la carretera de Santpedor i des del carrer de la Pau.
  • L’accés i la sortida dels guals situats en el tram afectat es permetran sempre que l’estat dels treballs ho faci possible i fora de l’horari de treball.
  • Es prohibirà l’estacionament a tot l’àmbit afectat per les obres.
  • Es traslladaran les tres àrees de recollida de residus situades al número 27 del carrer Pau Casals i als blocs de La Parada números 1 i 7.
  • El servei de Bus Manresa es veurà afectat a la línia 2 La Parada, com també a les línies L6 Festiu i L9 Nocturn. La parada La Parada quedarà anul·lada.

Les afectacions al carrer Pau Casals tenen una previsió de durada de cinc dies: tres dies de tall total i dos dies d’afectacions puntuals per a l’execució dels treballs de pintura.

Notícies relacionades

Per consultar les afectacions del servei de Bus Manresa, la ciutadania pot consultar l’APP del servei, el web de Manresa Bus o trucar al 93 875 71 50.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sanitat de la Comunitat Valenciana haurà d'indemnitzar amb 100.000 euros la jove Marta Pérez, nascuda a Cardona
  2. No sento pressió per ser el nebot del Nandu Jubany; la pressió me la poso jo mateix
  3. José Abellán, cardiòleg: 'En realitat no són 10.000 passos al dia, són molts menys i importa molt com els donis
  4. Sílvia Cubo Pons serà la candidata a Manresa d'Aliança Catalana a les municipals del 2027
  5. Juan José Ebenezer, mecànic: «Una cosa que tots feu malament és pujar al cotxe, posar l’aire condicionat i tancar les portes»
  6. L'alcaldessa de Solsona acomiada amb emoció a Miquel Pérez, hereu de les comarques lleidatanes: 'La seva manera de fer l'ha convertit en un referent
  7. Un temporal molt irregular deixa més de 50 litres a punts del Berguedà i del Ripollès
  8. Llibertat vigilada amb tractament terapèutic per als altres dos menors detinguts per l'apunyalament mortal de Manresa

Darrers treballs d’asfaltatge del Pla de Millora de l’Espai Públic de Manresa

Darrers treballs d’asfaltatge del Pla de Millora de l’Espai Públic de Manresa

Rajadell s'oposa a la instal·lació d'una torre de 30 metres d'Adif i exigeix la paralització del projecte: "No entenem qui ha sigut l'il·luminat que ha escollit aquesta ubicació"

Rajadell s'oposa a la instal·lació d'una torre de 30 metres d'Adif i exigeix la paralització del projecte: "No entenem qui ha sigut l'il·luminat que ha escollit aquesta ubicació"

Quan el periodisme s’allunya de la realitat de Manresa

Quan el periodisme s’allunya de la realitat de Manresa

L'informe PISA alerta de l'augment de l'alumnat a qui resulta avorrit aprendre

L'informe PISA alerta de l'augment de l'alumnat a qui resulta avorrit aprendre

Tensió al ple de Callús per la construcció d'un nou viver d'entitats: «Nosaltres treballarem fins l'últim dia»

Tensió al ple de Callús per la construcció d'un nou viver d'entitats: «Nosaltres treballarem fins l'últim dia»

Valentí Fuster: "El cor ens parla de quant podem viure; el cervell, de com viurem aquells anys"

Valentí Fuster: "El cor ens parla de quant podem viure; el cervell, de com viurem aquells anys"

El PP de Manresa defensa una Diada plural i retreu que "la permissivitat institucional ha portat la ciutat a un punt límit"

El PP de Manresa defensa una Diada plural i retreu que "la permissivitat institucional ha portat la ciutat a un punt límit"

El president de la federació del Marroc diu que la final del Mundial 2030 es jugarà a Casablanca

El president de la federació del Marroc diu que la final del Mundial 2030 es jugarà a Casablanca
Tracking Pixel Contents