Els joves acusats de ser els autors de l'homicidi de Manresa, una vida enfrontada a l'educació i la societat
L'historial dels arrestats i de diversos companys s'ha construït a partir de dificultats familiars severes, abundants conflictes, antecedents i discontinuïtat en l'educació
Els menors detinguts pel crim de Manresa estaven encara dins del període d'escolarització obligatòria, fins als 16 anys a l’Estat, l'edat de la majoria d’ells. Però la relació amb el sistema educatiu ha estat complicada, massa conflictivitat i absentisme. I la impotència de poder reconduir els casos, com a mínim pel que fa als dos primers detinguts, als que es considera autors de la mort de Carles Vilajosana, per una ganivetada al cor. Els altres dos, que no tindrien una vinculació tan directa amb l'apunyalament, no han ingressat a cap centre.
La dificultat per estar escolaritzats amb altres nois de la seva edat va provocar que fossin derivats al que s’anomena una Unitat d'Escolarització Compartida (UEC). Aquí poden seguir l'escola obligatòria nois i noies que tenen dificultats per l'aprenentatge o que posen en dificultats la resta de grup classe. En el cas dels dos joves estaven vinculats a La Clau, al barri la Font dels Capellans de Manresa.
En aquests centres, els alumnes fan la major part de l'horari lectiu en grups molt més reduïts i amb metodologies més pràctiques com a recurs temporal d'inclusió. Es diuen unitats compartides perquè l'alumne no perd mai el vincle amb el seu institut d'origen, on segueixen oficialment matriculats, en aquest cas, el Pius Font i Quer. És a dir, no són expulsats del centre per mal comportament, sinó que aquest centre busca un recurs per a solucionar aquest problema. De fet, és el centre inicial, en aquest cas el Pius, el qui ha d’acabar posant les notes igualment.
L'historial dels arrestats i de diversos companys s'ha construït a partir de dificultats familiars severes, abundants conflictes, antecedents i discontinuïtat en l'educació. Es dona la paradoxa que alguns dels educadors fora de l'institut que s'havien ocupat de la formació dels detinguts per l'atac fatal eren amics del difunt.
En el cas dels dos menors de 15 i 16 anys, els primers detinguts pel crim de Carles Vilajosana, arrossegaven des de feia anys una situació familiar i educativa molt complicada, que havia provocat diverses intervencions dels serveis socials de Manresa, ja que els professionals havien detectat problemes de supervisió familiar.
Un d’ells estava al càrrec de la seva àvia, després que els pares biològics no se'n fessin càrrec. Tampoc amb l'àvia va trobar una bona relació i el noi es va escapar d'aquesta tutela per anar a passar les nits, i els dies, en un local ocupat de la travessera dels Drets. Un local on els Mossos van haver d'accedir en mascareta, per protecció persona i per l'impacte de la pudor que s'hi sentia.
L’altre menor, de 15 anys -que estava al càrrec de la seva mare, que havia estat tutelada de jove en un centre de menors, on es va quedar embarassada als 16 anys-, després de tenir un historial delictiu complicat des de petit va entrar en el circuit de justícia juvenil. Tot just el 31 de juliol passat havia quedat en llibertat vigilada amb l’obligació de conviure amb la mare (una resolució judicial que s'adiu amb la legislació per a menors), després d’haver estat internat en un centre de justícia juvenil des del mes de maig per una causa relacionada amb una temptativa d’homicidi a un cambrer del carrer de la Divina Pastora de Manresa. I només quatre dies abans de l’homicidi va ser detingut per un presumpte robatori amb agressió amb un tornavís.
Els dos menors ja havien tingut relació amb la justícia abans de l’homicidi per la seva violència i per actes delictius. El menor de 15 anys acumulava quatre detencions, mentre que el de 16 n’havia tingut tres. Entre els episodis que han transcendit hi ha robatoris, alguns violents, lesions, sostracció de vehicles i conducció sense permís, sense oblidar la temptativa d’homicidi, que encara està pendent de judici.
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