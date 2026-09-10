L’Ajuntament de Manresa vol que es canviï la llei del menor i que hi hagi un pacte nacional contra les armes blanques
Arran del crim de Manresa de la setmana passada, el consistori demanarà al Parlament i al Congrés que es modifiqui una llei que considera obsoleta i que es reguli la multireincidència juvenil
Des de l’Ajuntament de Manresa s’han començat a presentar accions concretes per a evitar que es tornin a repetir fets com el que va acabar amb la mort de Carles Vilajosana, un apunyalament fet per un menor d'edat que ja tenia antecedents de violència. Un pacte nacional contra les armes blanques, la reforma de les lleis que regulen les accions comeses per menors i la reincidència, formen part de les peticions que es fan des del consistori manresà. Per a l’alcalde de Manresa, Marc Aloy, "la ciutadania no entén com amb aquest historial delictiu aquests joves estaven al carrer, però l'alcalde tampoc. Però és que la decisió la pren un jutge i, per tant, que cadascú assumeixi les seves responsabilitats i revisem els procediments. Amb el doble d'agents de la Guàrdia Urbana i dels Mossos d'Esquadra no hauríem pogut evitar aquest crim".
Per això, "cal una revisió urgent de la Llei del Menor, que l'última revisió és de l'any 2000, que la societat ha canviat i que, per tant, les lleis s'han d'adaptar a les necessitats que té la societat. I és un tema que vull parlar amb les cambres, no només el Parlament de Catalunya, sinó també, evidentment, amb el Congrés dels Diputats. Estem parlant del Codi Penal i, en conseqüència, és una competència de l'Estat".
També en el cas de la multireincidència, demanant una reforma legal perquè els menors que acumulin episodis greus i violents tinguin una resposta judicial i socioeducativa més ràpida i efectiva. "I de fet els alcaldes la patim cada dia", diu Aloy. "Per temes, evidentment, molt menys greus, però que ens generen una sensació d'inseguretat molt gran a les nostres ciutats. És a dir, podem detenir la mateixa persona 20 vegades perquè ens ha cremat contenidors i resulta que no hi ha una penalització immediata". En aquest sentit, Aloy diu que per portar el tema al Congrés compta amb el seu partit, ERC, i "ja n'ha parlat amb la direcció del partit, amb diputats, i amb el Col·legi d'Advocats", però que "és un tema que ultrapassa els partits. És a dir, la preocupació la tenim els alcaldes, siguem del color que siguem. La seguretat pública és un pilar fonamental de l'estat del benestar. Sense seguretat no hi ha llibertat. Per tant, jo crec que és importantíssim que siguem capaços de parlar de seguretat sense tabús, perquè qui la fa, l'ha de pagar". L’alcalde de Manresa explica que "aquests dies que he tingut l'ocasió de parlar amb molts alcaldes i alcaldesses, que m'han trucat per manifestar el seu suport i la preocupació per aquesta violència creixent entre els nostres joves i adolescents de tot el país".
"I també per l'ús de l'arma blanca", diu Aloy, una qüestió per a la qual el consistori reclama un pacte de país. Més enllà del Pla Daga, iniciat pels Mossos d’Esquadra el 2023 per fer front a l'increment generalitzat d'incidents i delictes amb ús d’armes blanques, l’alcalde de Manresa creu que cal impulsar un pla específic contra la tinença i ús d’armes blanques entre adolescents i joves, que inclogui prevenció, detecció, policia, centres educatius i conseqüències clares.
Per a Aloy, "és increïble la facilitat que hi ha per comprar una navalla. Una navalla que pot fer molt mal. Només cal entrar a Amazon, per 9 euros i et venen una navalla que pot fer molt mal i en 24 hores la tens a casa". I afegeix que "és incongruent que als menors no els deixem comprar tabac ni alcohol, els limitem l'accés a les xarxes, però puguin comprar una navalla". Proposa ser "molt més bel·ligerants" en aquest tema.
L'alcalde de la capital del Bages acaba la conversa amb Regió7 reflexionant que "el Carles no ens el tornarà a ningú, però crec que ha de servir perquè fem tots plegats un aprenentatge. I que el cas que ens ha colpit a Manresa d'aquesta manera tan important, perquè és excepcional, perquè no estem acostumats que hi hagi un crim d'aquesta magnitud a la nostra ciutat, serveixi perquè posem les bases d'una nova manera de fer", però tenint clar que a Manresa "a partir de les 8 del vespre la gent surt al carrer, no hi ha ningú que vagi amb catanes pels carrers de la ciutat, que són coses que s'han dit i que perjudiquen una ciutat que és viva, que té 4.000 estudiants universitaris, que té una cultura potent, que té un empresariat i un teixit industrial molt important i això danya la reputació de la ciutat d'una manera molt important".
Subscriu-te per seguir llegint
- Sanitat de la Comunitat Valenciana haurà d'indemnitzar amb 100.000 euros la jove Marta Pérez, nascuda a Cardona
- No sento pressió per ser el nebot del Nandu Jubany; la pressió me la poso jo mateix
- José Abellán, cardiòleg: 'En realitat no són 10.000 passos al dia, són molts menys i importa molt com els donis
- Sílvia Cubo Pons serà la candidata a Manresa d'Aliança Catalana a les municipals del 2027
- Juan José Ebenezer, mecànic: «Una cosa que tots feu malament és pujar al cotxe, posar l’aire condicionat i tancar les portes»
- L'alcaldessa de Solsona acomiada amb emoció a Miquel Pérez, hereu de les comarques lleidatanes: 'La seva manera de fer l'ha convertit en un referent
- Un temporal molt irregular deixa més de 50 litres a punts del Berguedà i del Ripollès
- Llibertat vigilada amb tractament terapèutic per als altres dos menors detinguts per l'apunyalament mortal de Manresa