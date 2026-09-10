La Marxa de Torxes de Manresa es mostra crítica amb l'independentista que accepta 'engrunes'
Unes 700 persones participen a la mobilització convocada per l'ANC i Òmnium, on l'activista i escriptor Víctor Alexandre ha pronunciat el parlament
La Marxa de Torxes per la Independència ha il·luminat aquest dijous al vespre els carrers del centre de Manresa, en la vigília de la Diada. Organitzada per la comissió 11 de Setembre, formada per l’ANC Manresa i Òmnium Bages-Moianès, la mobilització celebra la seva 17a edició i compta amb el suport de la CUP, ERC, Junts per Catalunya i Poble Lliure.
Ha sigut una mobilització concorreguda i animada. Concorreguda per l’assistència de públic, amb unes 700 persones, segons els organitzadors. I animada perquè estava encapçalada per un grup de grallers i, més enrere, el grup d’acordions del Bages Botònics. Han sigut els encarregats de posar música a la marxa. En alguns moments fins i tot els assistents s’animen a cantar peces com l’Estaca. Entremig, també s’han sentit crits d’independència.
Representants de les entitats adherides a la marxa —la mateixa ANC Manresa, el Centre d’Estudis del Bages, la Coordinadora de Jubilats i Pensionistes, la Federació d’Associacions de Veïns de Manresa, Intersindical, Òmnium Bages-Moianès, Unió de Pagesos del Bages i USTEC-STEs (IAC)— han sigut els encarregats de dur la pancarta que obre la convocatòria. S’hi podia llegir un missatge sobri i entenedor: «XVII Marxa de Torxes per la independència».
Marxa reivindicativa
Segons els organitzadors, l’acte s’ha convocat amb la voluntat que la societat civil es faci seva una marxa destinada a reivindicar, més que mai, una nació lliure i sobirana, en un moment de repressió policial contra un dels símbols del moviment, com és l’estelada.
El punt de concentració ha sigut la plaça Neus Català. Els grallers han estat els primers a animar la marxa amb la interpretació dels Segadors. Posteriorment, la colla Tirallongues ha alçat un pilar de quatre i, a partir d’aquí, els assistents han recorregut el passeig de Pere III per un dels laterals, la plaça Sant Domènec, el carrer del Born, la Plana de l’Om i el carrer Sant Miquel, fins a arribar a la plaça Major.
Un cop a la plaça Major s’han apagat els llums per ressaltar la il·luminació ataronjada de les torxes. La colla castellera Tirallongues ha alçat novament un aplaudit pilar de quatre, amb estelada inclosa. També ha sigut molt aplaudida l’estelada gegant del Tony’s.
A més dels grallers, tabalers i el grup d’acordions del Bages Botònics, també han participat en la mobilització la coral Refilets, de Música per la Llibertat, que tanca l’acte amb el cant dels Segadors.
La Marxa de Torxes ha recuperat els darrers anys la unitat, perduda en edicions anteriors. Tot i això, la diferència de criteris entre les formacions polítiques que hi donen suport fa que darrerament no es faci lectura de cap manifest conjunt.
L'hora del parlament
En aquesta ocasió, hi ha hagut un parlament de l’escriptor i activista Víctor Alexandre, que ha volgut començar transmetent el seu condol a la família de Carles Vilajosana. A continuació, ha retrocedit fins al 10 de setembre del 1714, quan els catalans van defensar a vida o mort la seva «dignitat».
Alexandre ha assegurat que l’espoliació fiscal de 28.000 milions d’euros anuals -280.000 milions cada deu anys, que qualifica d’insostenible i «únic al món»- «és la causa de l’empobriment dels catalans». També ha denunciat que la Generalitat «ha dimitit de la defensa de la llengua catalana».
L’escriptor i activista també ha afirmat que l’independentisme no és conformisme, subordinació o submissió i, encara menys, donar per bones les engrunes. Finalment, ha remarcat que la base de la convivència no és la llei, sinó la justícia. «El conflicte no és la llibertat, el conflicte és l’opressió», ha conclòs.
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