"M'han punxat, m'han punxat!", el crit de Carles Vilajosana després de patir la ganivetada mortal a Manresa
Testimonis del cas sostenen que el primer atac que van rebre la víctima i els seus amics per part dels detinguts es va produir per l'esquena
"M'han punxat, m'han punxat!". Va ser el crit de Carles Vilajosana quan va patir l'atac que li va costar la vida al carrer, de matinada, a Manresa. La primera agressió que van sofrir la víctima, de 45 anys, i els seus amics presumptament es va produir per l'esquena, com ja va explicar Regió7. De fet, quan els menors d'edat que han estat detinguts pel crim els van llençar una ampolla, els homes, que aquella nit havien estat gaudint del Correfoc que tancava la Festa Major de la capital del Bages, ni tan sols van pensar que ells fossin l'objecte de l'atac.
Però sí. Com consta a l'expedient judicial que s'està instruint per l'homicidi, ells eren l'objectiu. Al llarg de diversos carrers i durant una estona que es va anar allargant, els adults i els adolescents es van anar enfrontant. El to va pujar i es va desencadenar la baralla. Llavors, inesperadament, un dels nois va treure una navalla i la va clavar, amb força, al cor de Vilajosana. El seu crit, que va alarmar tant els seus amics com els imputats, els quals van marxar a tota velocitat, donava a entendre que la situació era greu.
Poc després, acompanyat dels seus col·legues, el damnificat va morir. Abans, de manera angoixant i desesperada, havia comunicat als seus acompanyants que s'ofegava. Li van intentar tapar la ferida, però en el moment en què van arribar-hi els Mossos i el Servei d'Emergències Mèdiques, ja no van poder fer-hi res per salvar-lo.
A hores d'ara, els menors implicats han tingut destins diversos. Mentre els dos primers detinguts són al Centre de Justícia Juvenil de Can Llupià, a Barcelona, en règim tancat, els altres dos, que es van lliurar ells mateixos a comissaria el dimarts, van quedar detinguts, però van ser posats en llibertat sota vigilància, i tractament terapèutic, en un dels casos. Tot plegat causa estupor en bona part de la població, però té una explicació, i és el diferent grau d'implicació dels menors. Mentre els dos primers, detinguts hores després de la mort, es van acusar mútuament dels fets, els altres ja des del primer moment els investigadors sabien que havien tingut un paper secundari en els fets.
Vilajosana era una persona molt coneguda i estimada al seu municipi i també en altres punts del Bages, principalment per la seva activitat professional. Es dedicava al manteniment i arranjament de jardins de la població i també treballava per a empreses de la comarca. Però, a més a més, havia regentat amb el seu germà, també desaparegut, el Bar Estadi, al carrer Barcelona de Manresa. Això, la seva activitat esportiva al jujitsu i al futbol de Castellnou, i la seva vinculació amb els cellers de la comarca, un dels quals, el del Mas de Sant Iscle, a Pineda de Bages, va regentar durant uns anys, van fer d'ell una persona coneguda de molta gent al Bages.
Vilajosana, que deixa dos fills bessons, vivia a Castellnou de Bages, on la notícia va caure com una bomba quan va començar-se a conèixer que la víctima d'aquell homicidi de Manresa era ell. Tornava del Correfoc de Manresa, ja que era un habitual d’aquest tipus de celebracions i també de la Patum de Berga. Per això, aquestes són les músiques que van sonar al seu funeral, i a algun dels actes de record.
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