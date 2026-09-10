El PP de Manresa defensa una Diada plural i retreu que "la permissivitat institucional ha portat la ciutat a un punt límit"
Per als populars, la capital del Bages "viu una situació que cap govern responsable hauria de permetre"
Valoren que l'acte de l'11-S "no pot ser una cortina de fum per tapar la realitat d’una Manresa que ha perdut tranquil·litat, confiança i el respecte que sempre havia caracteritzat els seus carrers i espais"
Regió7
Coincidint amb la Diada Nacional de Catalunya, el Partit Popular de Manresa vol "defensar una Manresa que mereix una Diada on estiguin representats tots els catalans, no només una part. I, sobretot, mereix una ciutat segura". Al seu entendre, "els fets dels darrers dies, violència, agressions, incivisme, ocupacions conflictives i desordre, han deixat clar que Manresa viu una situació que cap govern responsable hauria de permetre".
Per als populars, "la ciutadania està cansada de veure com la convivència es deteriora mentre alguns continuen prioritzant debats identitaris que no resolen res. La Diada no pot ser una cortina de fum per tapar la realitat d’una Manresa ha perdut tranquil·litat, ha perdut confiança i ha perdut el respecte que sempre havia caracteritzat els seus carrers i espais".
El PP de Manresa "expressem amb tota claredat que la permissivitat institucional ha portat la ciutat a un punt límit. No és normal que veïns i comerciants visquin amb por, que l’incivisme es normalitzi, que la inseguretat sigui tema de conversa diària ni que els ciutadans surtin diàriament al carrer a manifestar-se. No és acceptable que les administracions mirin cap a una altra banda".
"Manresa necessita autoritat"
La Diada "ha de ser un espai de respecte, de convivència i d'orgull compartit. No pot ser un instrument de divisió mentre la ciutat pateix greus problemes que ningú afronta amb valentia tot i que des del govern afirmen intentar-ho fer millor. Manresa necessita ordre, necessita autoritat, necessita que algú digui les coses pel seu nom".
El PP de Manresa reafirma el seu "compromís amb una Catalunya plural i amb una Manresa que vol viure en pau, amb carrers segurs, amb barris dignes i amb institucions que protegeixin la gent. Aquest 11 de setembre, defensem una Diada que uneixi, i una ciutat que recuperi la seva dignitat".
Subscriu-te per seguir llegint
- Sanitat de la Comunitat Valenciana haurà d'indemnitzar amb 100.000 euros la jove Marta Pérez, nascuda a Cardona
- No sento pressió per ser el nebot del Nandu Jubany; la pressió me la poso jo mateix
- José Abellán, cardiòleg: 'En realitat no són 10.000 passos al dia, són molts menys i importa molt com els donis
- Sílvia Cubo Pons serà la candidata a Manresa d'Aliança Catalana a les municipals del 2027
- Juan José Ebenezer, mecànic: «Una cosa que tots feu malament és pujar al cotxe, posar l’aire condicionat i tancar les portes»
- L'alcaldessa de Solsona acomiada amb emoció a Miquel Pérez, hereu de les comarques lleidatanes: 'La seva manera de fer l'ha convertit en un referent
- Un temporal molt irregular deixa més de 50 litres a punts del Berguedà i del Ripollès
- Llibertat vigilada amb tractament terapèutic per als altres dos menors detinguts per l'apunyalament mortal de Manresa