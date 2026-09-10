Sílvia Cubo Pons, la candidata d'Aliança Catalana: "Estic preparada per assumir la responsabilitat de ser la primera batllessa de Manresa"
La manresana considera que "l'Ajuntament ha de ser el motor que fa que la ciutat funcioni i que la vida dels veïns sigui més fàcil i tranquil·la, no un conjunt de persones que només posen entrebancs"
Opina que "demanar seguretat i exigir que es compleixin les lleis no és feixisme" i es demana: "per quina raó l'Islam ha de ser l'única creença o ideologia que no es pot qüestionar?"
Regió7/Gemma Camps
Era una de les incògnites importants que quedaven de la cursa electoral de cara a les municipals de l'any vinent, i Regió7 la va desxifrar aquest dimecres. La manresana Sílvia Cubo Pons serà la candidata d'Aliança Catalana. Cubo, amb una trajectòria estretament lligada a l'empresa, suposa, segons el partit, "llançar una candidatura d'alt nivell institucional, complint el compromís del secretari d'organització, Oriol Ges, de buscar perfils d'excel·lència professional i fortament compromesos amb la societat civil per als grans municipis".
La manresana, que acumula una llarga trajectòria en l'àmbit empresarial i de consultoria internacional, és professora universitària i doctora en Dret, Economia i Empresa amb el primer Doctorat Industrial en Customer Experience. Ha estat presidenta d'AIJECT Catalunya Central, vicepresidenta de la Cambra de Comerç de Manresa i vicepresidenta del Montepio de Conductors, entre altres.
"No crec que ningú estigui preparat per fer una cosa així abans d’assumir el càrrec, però sí, estic preparada per assumir la responsabilitat de ser la primera batllessa de Manresa", afirma la candidata. "La meva trajectòria m'ha ensenyat a abordar reptes complexos amb disciplina, rigor i empatia".
Confessa que "m'he cansat de sentir que 'els manresans no ens ho creiem' o que 'Manresa té molt potencial'. El potencial no serveix de res si no es transforma en realitat. A la ciutat hi ha molta gent fent coses potents, però tothom va a la seva perquè falta un lideratge executiu. I tinc una cosa clara: pots tenir les millors idees del món, però des de la comoditat de l'oposició o patint un cordó sanitari no transformes res".
Per això, diu, "faig aquest pas: per agafar el toro per les banyes. Els que em coneixen ho saben: a mi ni els honors, ni els protocols, ni seure en un despatx m'interessen gens". Promet que "si els manresans em fan la seva confiança, tindran una batllessa que farà que la gent que ha marxat vulgui tornar i que tornem a sentir l'orgull de ser de Manresa. Un millor lloc on viure, estudiar, emprendre i treballar".
"'Digueu-me 'l'agent del caos' del panorama polític manresà"
Cubo lamenta que "ja no reconec la Manresa on vaig néixer i créixer" i que "amb tot el temps que dedico de forma altruista a la meva ciutat des de la societat civil, gent molt propera m'ho ha dit més d'una vegada: 'Sílvia, per què no penses en tu? Per què no tires la tovallola amb Manresa? Oblida-te'n'». "Però -continua- no puc fer-ho. Em guanyo la vida fora de Manresa, sí, però fa anys que treballo pel bé comú en institucions d'aquesta ciutat per una sola raó: perquè vull que la meva ciutat funcioni. Aquí hi tinc la meva família, els meus amics, els meus records i, sincerament, m'agradaria que fos també el futur dels meus fills. En presentar-me soc la variable que altera l'equació amb la intenció de millorar-la significativament. A matemàtiques ens deien allò de: 'No esperis resultats diferents si no canvies les variables'. Doncs au, aquí em teniu: si voleu, digueu-me 'l'agent del caos' del panorama polític manresà".
Es defineix com "una persona de camp, de picar pedra i de parlar clar. Per a mi, gestionar Manresa —i dic gestionar, no governar, perquè no governes res— no va de fer discursos buits ni de barallar-me a la sala de plens per veure qui la diu més grossa. Va de baixar al carrer, escoltar els veïns amb respecte, analitzar els problemes amb dades, decidir quin model de ciutat volem entre tots i aplicar solucions que funcionin".
"Es necessita un canvi"
Expressa el seu "màxim respecte i reconeixement cap a aquells que m'han precedit o que avui 'gestionen'" perquè "estar al capdavant d'un Ajuntament no és gens fàcil. És una responsabilitat enorme on sovint et trobes lligat de peus i mans per lleis autonòmiques i estatals, mentre ets la cara visible davant del ciutadà. Agraeixo sincerament l'esforç i les millores que hagin pogut aportar des de la seva bona voluntat. Però, sincerament, es necessita un canvi".
Al seu entendre, "Manresa és viscuda per molts dels seus ciutadans com a insegura, lletja, deixada, poc dinàmica, poc orientada als que hi viuen i molt a les fotos internacionals… i això no és només una percepció, i la percepció mai és equivocada, com a vivència íntima i personal de qui la pateix; pot no quadrar amb un titular o amb una estadística oficial, però si el ciutadà ho viu així, la gestió pública està fallant. Les dades s'analitzen, però la realitat es resol al carrer".
A més a més, diu la candidata l'Aliança Catalana a Manresa, "cal canviar radicalment la percepció que la societat civil té de la institució. Quan parles de l'Ajuntament amb la gent, la reacció generalitzada és un 'ufff' de cansament i burocràcia. L'Ajuntament ha de ser el motor que fa que la ciutat funcioni i que la vida dels veïns sigui més fàcil i tranquil·la, no un conjunt de persones que només posen entrebancs".
"Una visió 100% ciutadà-cèntrica"
Pensa que "una batllessa amb el meu perfil pot aportar orientació a resultats, eficiència en la gestió dels diners públics i molta creativitat per resoldre problemes, evitant pals a les rodes, la lentitud burocràtica i la dinàmica de partit. I això sí que és molt meu: una visió 100% ciutadà-cèntrica. Si he assessorat ajuntaments en aquest àmbit, és evident que la meva ciutat tindrà aquesta premissa. M'encantaria que els treballadors municipals se sentissin valorats i orgullosos de la seva feina, i que els manresans ens sentíssim valorats i orgullosos de ser de Manresa i de viure-hi".
Cubo destaca que "conec la realitat d'aquesta ciutat al mil·límetre perquè he estat cinc anys treballant-hi des de dins del projecte PECT Bages i més de deu impulsant iniciatives des de la societat civil. La nostra és una ciutat envellida i els recursos públics no cauen del cel: surten de la suor, del treball i de la butxaca dels veïns de Manresa. I cada euro que paga un manresà ha de tornar-li directament en forma d'inversions útils, barris segurs i serveis eficients: una ciutat amb cara i ulls que atregui talent, generi oportunitats i faci que la gent d'aquí es quedi i torni a sentir-se orgullosa de viure-hi ell i les pròximes generacions"
Per aconseguir-ho, és del parer que "l'estratègia consisteix a esprémer al màxim les eines municipals per anar canviant les regles del joc des de la responsabilitat. Primer, cal revisar què té l'Ajuntament sobre la taula i quins recursos utilitza, per tal de proporcionar eines que facin els processos infinitament més ràpids i eficients".
"Tolerància zero vol dir utilitzar tota la força administrativa"
Entén que "tolerància zero vol dir utilitzar tota la força administrativa: inspeccions diàries, Policia Local a la porta, tall de connexions il·legals per motius de seguretat i multes als bancs que abandonen els seus pisos. Farem que a l'ocupant conflictiu li sigui impossible viure a Manresa. La ciutat serà d'aquells que la respecten i la cuiden. L'alcaldia no és un lloc per a conformismes. El meu compromís és l'exigència ferma: Manresa ha estat massa temps acceptant les engrunes que arriben de fora. Amb dades i projectes rigorosos, negociarem amb la Generalitat des de la força d'una ciutat que sap què vol i que no permetrà que se la ignori".
Per què ha apostat per Aliança Catalana? "Per a ningú és una novetat la meva posició política. En el seu moment vaig preferir renunciar al càrrec de vicepresidenta de la Cambra de Comerç de Manresa perquè alguna empresa del territori es va sentir incòmoda, i vaig decidir quedar-me treballant a les comissions a l'ombra per seguir servint el teixit empresarial. Ningú m'ho va demanar, l'equip de la Cambra era i és increïble, però ho vaig fer per responsabilitat cap a la meva ciutat pel que podia comportar. Allò, que en aquell moment semblava una anècdota, va ser el preludi del que passa ara".
Es demana: "Ens hem d'amagar per la nostra ideologia política? A mi em produeix un impacte brutal. Pensava que l'època on la gent s'havia d’acotar o abaixar el cap per dir el que pensa s'havia acabat fa molts anys. Pensava que en una democràcia moderna del segle XXI parlaríem d'idees, projectes, creativitat i solucions. I m'he trobat que, quan parlem de política amb la gent al carrer... parlem de valentia. De ser valent no només per defensar un projecte, sinó per gosar dir el que penses o de quin partit et sents més afí. Això em provoca una profunda tristesa, indignació i una grandíssima por. Què els diré als meus fills d'aquí a deu anys si avui no som capaços de defensar el lliure pensament i parlar sense por?".
"No, no soc islamòfoba"
Pel que fa als que "etiqueten Aliança de feixista, extrema dreta o islamòfoba: utilitzar l'atac ad hominem i posar etiquetes fàcils és el recurs de qui no té arguments per debatre dades ni solucions reals", opina. "Demanar seguretat i exigir que es compleixin les lleis no és feixisme. Feixisme és imposar, violentar i impedir parlar a qui pensa diferent. Exigir que els carrers siguin segurs, que es respecti la convivència i que l'espai públic sigui laic és simplement sentit comú i responsabilitat de govern. I sobre la dita 'islamofòbia', no, no soc islamòfoba. En una societat occidental i democràtica es pot criticar el cristianisme, el capitalisme, el comunisme o qualsevol idea... fins i tot es respecta que algú cregui que la Terra és plana! Per quina raó l'Islam ha de ser l'única creença o ideologia que no es pot qüestionar? Confondre la crítica legítima a certs dogmes o valors culturals amb una 'fòbia' és un truc per imposar la censura i tancar qualsevol debat incòmode. Quan autores i activistes com Yasmine Mohammed (entre altres) denuncien que l'islam radical no pot conviure amb els valors occidentals, hem de dir que aquestes dones exmusulmanes són 'islamòfobes? O és que certs sectors prefereixen fer-se els bons assenyalant com a dolents tots aquells que ho denuncien?".
"Per tant, demanaria que els polítics i els mitjans de comunicació fessin un exercici de reflexió i d'autocrítica sobre quin tipus de política volen fer, i pensessin què estan disposats a sacrificar per mantenir la nòmina o el càrrec. El que avui pot semblar pràctic a curt termini pot ser un desastre col·lectiu a llarg termini", rebla.
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