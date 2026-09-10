Torna la caminada Bages-Geoparc amb un nou itinerari pel Camí Oliba a Viladordis
Una ruta de 8,7 quilòmetres combina la descoberta del patrimoni natural, geològic i cultural del territori
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Bages Turisme i el Geoparc de la Catalunya Central organitzen el pròxim dijous 24 de setembre una nova edició de la caminada ‘El Camí Oliba pel Bages-Geoparc’, una activitat gratuïta que convida a descobrir el patrimoni i els paisatges del Bages a través d’un itinerari que combina natura, geologia i història.
La sortida serà a les 9 del matí des del Casal de Viladordis i proposa una ruta circular de 8,7 quilòmetres i 108 metres de desnivell. El recorregut permetrà als participants descobrir alguns dels paisatges més singulars de l’entorn i gaudir de les panoràmiques sobre el riu Llobregat des dels cingles del Serrat del Carnisser i de Roca Tinyosa. Aquests últims són uns espectaculars penya-segats que s’eleven sobre un dels meandres que el riu Llobregat dibuixa en aquesta zona.
La ruta també s’endinsarà en zones forestals i de regadiu, resseguint una part del ramal de la Séquia a Viladordis.
Abans de tornar al punt de sortida, els participants passaran pel Santuari de la Salut de Viladordis, un espai d’interès patrimonial i d’origen romànic.
El Camí Oliba, una ruta per la història i el paisatge
La caminada transcorrerà per un tram del Camí Oliba, un itinerari de gran recorregut que connecta Montserrat amb el Ripollès seguint la petjada del bisbe i abat Oliba i unint alguns dels principals monuments del romànic català.
El Camí Oliba permet recórrer una part significativa de la història de la Catalunya interior a través de paisatges de gran diversitat. En el seu pas pel Bages, l’itinerari es vincula també amb el patrimoni geològic del Geoparc de la Catalunya Central, un territori on la geologia explica bona part del paisatge que s’observa avui en dia.
La caminada vol posar en valor la relació entre patrimoni cultural i patrimoni natural: els camins, els monuments i les traces de la història conviuen amb un paisatge modelat al llarg de milions d’anys.
Segons el conseller comarcal de Turisme i president del Geoparc de la Catalunya Central, Eduard Mata, «amb aquesta caminada volem continuar apropant el patrimoni del Bages a la ciutadania i convidar-la a descobrir el territori a peu. El Camí Oliba ens permet explicar la història i la cultura, mentre que el Geoparc ens ajuda a entendre el paisatge que les acull. És una combinació que ens ofereix una manera molt completa de conèixer la comarca».
La participació a la caminada és gratuïta, però cal fer inscripció prèvia a través de la web btiquets. Amb la inscripció s’inclou l’assegurança, avituallament a l’arribada i un obsequi. Les places són limitades.
L’activitat està organitzada pel Consell Comarcal del Bages, a través de Bages Turisme i el Geoparc de la Catalunya Central, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona i la Xarxa de Productes de la Terra.
Bages Turisme
Bages Turisme del Consell Comarcal del Bages és l’ens de gestió, promoció i planificació turística del Bages que aglutina els 30 municipis de la comarca i també agents privats del sector turístic.
Treballa per posicionar el Bages com a destinació turística sostenible i de qualitat. Amb aquesta premissa, es pretén que el turisme a la comarca esdevingui una activitat econòmica que generi riquesa i alhora benestar als ciutadans i contribueixi al desenvolupament de la comarca sempre amb respecte a el medi ambient, el patrimoni cultural i la societat.
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