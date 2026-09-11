El CAE presenta l’oferta formativa de tardor amb noves propostes en benestar, creativitat i comunicació
La programació de setembre a desembre inclou cursos subvencionats i novetats formatives, i reforça la formació de lleure educatiu
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El CAE ha obert les inscripcions de la seva oferta formativa per al període de setembre a desembre de 2026. La nova programació inclou 19 accions formatives pròpies, que sumen un total de 757 hores de formació, a les quals cal afegir 6 accions formatives més impartides per encàrrec d'altres entitats, que representen 41 hores de formació.
En conjunt, es tracta d'una proposta adreçada a professionals, persones voluntàries, membres d'entitats i totes aquelles persones interessades a ampliar coneixements i adquirir noves competències en els àmbits socioeducatiu i del lleure.
L’oferta combina cursos consolidats amb noves propostes que donen resposta als reptes actuals dels sectors educatiu i socioeducatiu. Entre les novetats d’aquesta tardor destaquen els cursos de vídeo i TikTok per a empreses i entitats, un de creativitat, aplicació de l’autocura i prevenció de l’abús sexual infantil, que se sumen a una programació diversa i adaptada a les necessitats actuals.
La programació també inclou cursos sobre educació inclusiva, gestió emocional, resolució de conflictes, coaching, gestió associativa i altres competències professionals. Bona part d’aquestes formacions són totalment subvencionades gràcies al suport de diferents programes públics de formació.
Un dels àmbits que el CAE continua reforçant és el del lleure educatiu, amb noves edicions dels cursos propis d’iniciació a l’esplai, monitoratge i direcció d’activitats de lleure. Es tracta d’una oferta que respon a la demanda creixent de persones interessades a formar-se i professionalitzar-se en aquest sector.
Presencialitat en temps de pantalles
La directora de l’Escola de Formació del CAE, Rosa Porquet, destaca que “fem formació a contracorrent, perquè apostem per la presencialitat en un temps de pantalles. Creiem que és un element clau del nostre model, perquè genera proximitat, facilita l’aprenentatge vivencial i afavoreix l’intercanvi d’experiències i la creació de vincles”. Porquet destaca l’equip docent: “treballem amb professionals amb una trajectòria sòlida i molt vinculats a la pràctica educativa i social del territori. Aquesta combinació garanteix una formació actualitzada, útil i amb aplicació real”.
L’oferta formativa del CAE s’organitza en cinc itineraris —Intervenció educativa bàsica, Intervenció educativa especialitzada, Benestar personal, Lideratge personal i d’equips i Comunicació en xarxa— que permeten a cada participant construir un recorregut adaptat als seus interessos i objectius.
Tota la informació sobre els cursos, el calendari i les inscripcions es pot consultar a la web del CAE.
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