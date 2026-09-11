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Crim de Manresa: la víctima i els amics van evitar la baralla fins a l'últim moment

Els investigadors creuen que, malgrat les provocacions dels arrestats, els adults es van resistir a l'enfrontament i van acabar participant en la batussa per defensar-se

El punt on va caure mort Carles Vilajosana no va ser on va rebre la punyalada

El punt on va caure mort Carles Vilajosana no va ser on va rebre la punyalada / Edu Font

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Eduard Font Badia

Manresa

La reconstrucció dels fets de la matinada posterior al Correfoc de la Festa Major de Manresa van desembocar en l'atac amb arma blanca que va acabar amb la vida de Carles Vilajosana va avançant. Així, els investigadors disposen de testimonis que asseguren que la víctima i els seus amics van tractar d'evitar la baralla amb els detinguts fins que ja va ser inevitable.

Segons aquestes fonts, la primera escomesa dels menors d'edat inculpats es va desenvolupar per l'esquena. Els arrestats -el presumpte autor material del crim i un company- van llançar una ampolla als adults, els quals no van entendre bé per què els nois es comportaven d'aquesta manera. L'enfrontament verbal es va anar allargant, mentre els uns i els altres caminaven per la ciutat, de matinada.

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Va ser en el moment en què els menors suposadament van escometre Vilajosana i els amics quan aquests no van tenir més remei que defensar-se. Ningú, tret de l'acusat de clavar la navalla que duia oculta al cor del difunt, tenia la percepció que hi havia armes pel mig. L'apunyalament per sorpresa va deixar malferit l'home de 45 anys i la batussa va finalitzar sobtadament.

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