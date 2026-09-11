Patrimoni
La fàbrica dels Panyos deixa enrere anys d’oblit i es restaura amb 4 milions
Tanques i bastides envolten el recinte, que va tancar el 1976 i que té un alt valor patrimonial per la seva antiguitat, 200 anys, i estil arquitectònic n Els diners els aporten l’Estat i l’Ajuntament de Manresa
Les bastides i les tanques d’obres ja envolten la fàbrica dels Panyos de Manresa. Han començat els treballs per reforçar i rehabilitar l’estructura interior de l’edifici, un projecte d’envergadura que té un pressupost de prop de quatre milions d’euros, 2,8 dels quals els aporta el govern central i un milió més l’Ajuntament. És el millor regal que podria rebre els Panyos l’any del seu 200 aniversari. Es tracta d’un edifici de gran valor patrimonial per la seva antiguitat i estil arquitectònic.
L’edifici, peculiar i singular, es va construir entre el 1820 i el 1828, i se li va atorgar el permís definitiu d’ús d’aigua del Cardener per moure la maquinària tèxtil el 1826, data que s’ha triat per commemorar el seu bicentenari.
Obres a l’interior
De moment les obres no són visibles des de l’exterior. Tan sols s’intueixen per les esmentades bastides i tanques que l’envolten i que impedeixen acostar-se a l’edifici. A l’interior, però, sí que hi ha moviment i maquinària. Se centren, bàsicament, al semisoterrani, per la banda que dona al riu Cardener.
La fàbrica Miralda, coneguda popularment com a fàbrica dels Panyos perquè s’hi produïen draps fins de llana -panyos- pot presumir de ser la fàbrica de riu més antiga de Catalunya i una de les primeres fàbriques de pisos del sud d’Europa. És testimoni, a més a més, de l’inici de la revolució industrial no tan sols a Manresa, sinó a Catalunya i a l’estat. D’aquí la seva importància.
També té la particularitat que es movia amb energia hidràulica del Cardener. Per fer-se’n una idea, les grans colònies industrials a la vora del Llobregat no van arribar fins 40 o 50 anys més tard, i la Fàbrica Nova, un altre dels emblemes de Manresa, no es construiria fins 100 anys més tard.
Una altra de les singularitats de l’edifici és que se sosté amb pilars de pedra i maó, i bigues de fusta. Encara no s’utilitzava el ferro en la construcció. L’estructura de la planta semisoterrània, que aguanta tres pisos damunt seu, està reforçada amb arcs rebaixats que es recolzen en pilars de pedra. Són, tan sols, alguns dels mèrits dels Panyos que li han valgut ser un edifici declarat Bé d’Interès Cultural Nacional.
Les obres consistiran bàsicament en la restauració dels forjats interiors de l’edifici, i la consolidació de l’estructura. Tenint en compte que els anys 2009 i 2010 l’Ajuntament ja va reformar la coberta de la fàbrica que es trobava en un avançat estat de degradació, amb els treballs que han començat ara els Panyos hauria de quedar impol·lut per acollir un espai museïtzat sobre la història de la primera industrialització, i actuar com a porta d’entrada al parc del Cardener, segons les previsions de l’Ajuntament de Manresa.
Més usos
L’edifici, però, dona per més usos tenint en compte les seves dimensions: tres pisos més semisoterrani, de 110 metres d’allargada i 10 d’amplada. No és clar, però, quins serien aquests usos. Segons l’Ajuntament, el projecte hauria de dinamitzar socieconòmicament el barri de Valldaura i Manresa.
Coincidint amb el seu procés de restauració, s’han preparat tot un seguit d’actes per celebrar els seus 200 anys. Hi haurà jornades d’arquitectura industrial, s’impulsaran publicacions de caràcter científic i divulgatiu i també es reforçaran les visites a la fàbrica. Finalment, a la primavera del 2027 se celebrarà la Festa dels Panyos, una trobada de caràcter divulgatiu i festiu, amb propostes musicals, escèniques i gastronòmiques.
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